Вице-министр – о перспективах развития ИИ в Казахстане: Находится на подъеме

2024 год стал знаковым для Казахстана в области цифровизации и развития искусственного интеллекта. Правительство поставило перед собой амбициозные цели — создать общество, в котором ИИ играет одну из ключевых ролей в экономике знаний

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Подводя итоги прошедшего года, можно уверенно сказать, что страна движется в выверенном направлении, демонстрируя прогресс в развитии инфраструктуры, нормативной базы и человеческого капитала.

Казахстан в мировой гонке ИИ

Сегодня мировая индустрия ИИ демонстрирует стремительный рост. По данным Bloomberg Intelligence, объем рынка генеративного ИИ достиг $217 миллиардов, а к 2032 году, как прогнозируется, вырастет до $1,3 триллиона.

Среднегодовой темп роста составит порядка 42%. Глобальные тренды свидетельствуют о том, что искусственный интеллект становится мощным инструментом преобразований, влияя на производительность труда, экономический рост и создание новых отраслей.

Для Казахстана цифровизация стала приоритетом государственной политики. Согласно индексу готовности к ИИ (Global AI Readiness Index), страна улучшила свои позиции, заняв 48 место среди 160 стран и является лидером среди стран Центральной Азии.

Основные достижения 2024 года

Инфраструктура

Одной из центральных задач было создание современной инфраструктуры для поддержки ИИ. В 2024 году Казахстан завершил первый этап проекта по созданию суперкомпьютера на базе модулей NVIDIA. Этот проект стал основой для работы национальной языковой модели KazLLM и позволил значительно расширить вычислительные мощности. Суперкомпьютер будет использоваться в различных отраслях — от здравоохранения до горнодобывающей промышленности.

Также достигнуты успехи в развитии цифровой связи. Более 1,5 тысяч базовых станций 5G были установлены в 20 городах страны, обеспечивая высокоскоростной интернет. В дополнение к развитию сетей 5G Казахстан активно работает над улучшением широкополосного интернета. Завершена техническая документация для проведения конкурса на прокладку ВОЛС в 3 тыс. сельских населённых пунктов.

Кроме того, ведется работа по обеспечению мобильной связью 4G автомобильных дорог республиканского и областного значения.

Запущен пилотный проект спутникового интернета Starlink для более 1 800 школ сельской местности. В скором времени компания OneWeb начнёт предоставление услуг на коммерческой основе, а в 2026 году на рынок Казахстана планирует выйти проект Amazon Kuiper.

Законодательство и этика

Важным шагом стала работа в рамках развития институциональной среды. Создан Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций, принята Концепция развития ИИ на 2024-2029 годы. Ведется работа над законопроектом «Об искусственном интеллекте», который направлен на безопасное и эффективное внедрение технологий искусственного интеллекта в Казахстане.

Документ определяет компетенции государственных органов, этические принципы, правила маркировки AI-продуктов, а также классификацию систем по уровню риска и механизмы их управления. Предполагается, что это укрепит доверие к технологиям и их интеграцию в экономику и госуправление.

Образование и развитие кадров

Казахстан активно инвестирует в подготовку кадров для индустрии ИИ. В рамках AI-движения планируется обучить 1 миллион человек навыкам работы с ИИ к 2029 году. AI-движение представляет собой непрерывный процесс популяризации искусственного интеллекта среди населения. Оно включает в себя обучение целевых групп с использованием мобильного приложения, распространение онлайн-курсов и поддержку AI-стартапов.

Особое внимание уделено школьному и университетскому образованию. Для школьников средних и старших классов предлагается расширить программы обучения с акцентом на программирование и искусственный интеллект, с использованием игрового подхода в обучении на базе TUMO и Tomorrow School. Эти программы будут внедрены в сеть комфортных школ, которая станет ключевой платформой для применения новейших образовательных методик.

В результате масштабирования ежегодно 100 тысяч школьников смогут улучшить свои знания в математике и программировании, освоить креативные технологии и развить критическое мышление. Это создаст критическую массу талантов, готовых к обучению на следующем этапе в Tomorrow School.

Особое внимание будет уделено повышению квалификации учителей информатики, с предоставлением им возможности проходить обучение в TUMO и Tomorrow School.

Следующим шагом в развитии человеческого капитала является обучение государственных и корпоративных служащих. Для повышения компетентности госслужащих в принятии решений на основе данных предлагается ввести обязательный базовый курс по искусственному интеллекту для действующих и новых сотрудников.

Ключевым местом, объединяющим лучшие умы и передовые технологии, станет Международный центр искусственного интеллекта Аlem.ai, запуск которого намечен в этом году.

Generative Nation: новая концепция развития

2024 год стал отправной точкой для концепции Generative Nation. Этот документ направлен на создание технологически продвинутого общества, где ИИ становится катализатором инноваций. Ключевые элементы концепции включают следующие задачи к 2029 году:

​• ​Институциональная среда: Казахстан намерен войти в топ-10 стран мира по качеству законодательства согласно рейтингу IMD; в топ-30 стран мира по уровню готовности правительства к внедрению ИИ.

​•​ Человеческий капитал: Подготовка квалифицированных специалистов, создание центров повышения квалификации и масштабные образовательные программы. Мы намерены подготовить 1 миллион человек навыкам работы с ИИ.

​•​ Инфраструктура: Развитие суперкомпьютерных мощностей, дата-центров и цифровой экосистемы, поддержка инноваций через платформу Astana Hub и наличие вычислительных мощностей не менее 10 экзафлопс.

Как ИИ улучшает повседневную жизнь казахстанцев?

Применение ИИ станет важной частью трансформации ключевых отраслей экономики. Уже сегодня в Казахстане различными стартапами достигнуты значительные результаты. Приведем лишь малую часть:

​• ​Здравоохранение: такие проекты, как Cerebra (один из самых многообещающих отечественных проектов), помогают диагностировать инсульты и другие заболевания с высокой точностью. Уже более 700 врачей в порядка 50 медицинских учреждениях страны, а также за рубежом, посредством ИИ анализируют тысячи медицинских изображений, что значительно ускоряет процесс диагностики. Но самое главное – они помогают спасать жизни людей!

​•​ Госуслуги: Национальная AI-платформа, которая уже разработана в демо-версии и направлена на автоматизацию работы государственных органов, упрощая доступ граждан к госуслугам. Персональные AI-помощники будут помогать ориентироваться в жизненных ситуациях и находить нужные сервисы.

​•​ Образование: благодаря использованию технологий ИИ, школьники и студенты получат персонализированный подход к обучению, развивая навыки, востребованные на рынке труда. К примеру, казахстанский edtech-стартап CodiPlay (изучение программирования через мобильные игры и создание IоT-гаджетов с набором робототехники) совсем недавно привлек $9 миллионов инвестиций из региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка). Кроме того, другой стартап Higgsfield AI (специализирующийся на создании видеороликов на основе текстов), входящий в ТОП-25 в рейтинге Google, привлек $16 миллионов от таких фондов Кремниевой долины, как Menla Ventures и AICapital. ​

​• ​Промышленность: технологии ИИ используются для оптимизации логистики, улучшения процессов производства и повышения энергоэффективности. Такие отечественные стартапы как: DEREKNET, Neuron Oil, Daedalus и другие работают в Индустрии 4.0, развивая IT-сектор страны в новом направлении.

Стартапы и инновации

В Казахстане активно развивается экосистема стартапов. AstanaHub, крупнейший международный технопарк Центральной Азии, объединяет более 1 500 компаний, 150 из которых работают в сфере ИИ. Эти компании экспортируют услуги на сумму более $500 млн в год. И эта сумма, по прогнозным оценкам, будет от года к году увеличиваться.

В инфраструктуре технопарка базируются офисы крупных международных компаний, таких как Playrix, TikTok, inDrive, EPAM, Glovo, DAMUMED, Presight.ai и другие.

Среди перспективных стартапов, успешно масштабирующихся на международные рынки, представлены такие как CerebraAI, CodiPlay, Parqour, ApartX, Kwaka, Biometric, Beksar, Alaqan, Zypl.ai, ZebraEye, ArlanBiotech и другие.

Hub оказывает стартапам поддержку на всех этапах развития через программы Scalerator, Techpreneurs, Startup Garage и Global Outsourcer. Среди флагманских акселераторов — Silkway Accelerator, разработанный совместно с Google for Startups, который помогает стартапам выходить на международные рынки.

Обучающая программа Tech Orda является ведущей инициативой в IT-образовании: с момента запуска более 9 тысяч казахстанцев получили возможность бесплатного обучения по IT-специальностям.

Astana Hub активно развивает международные и региональные IT-хабы, что способствует формированию IT-комьюнити и устойчивого потока IT-талантов в Казахстане.

В стране уже функционируют IT-хабы в 18 регионах, и 4 хаба за рубежом – в США, Великобритании, Саудовской Аравии и Сингапуре. Эти центры являются ключевыми элементами технологической экосистемы РК, развивая цифровые компетенции и IT-сообщества.

Влияние ИИ на рынок труда и экономику

В целом, ИИ оказывает значительное влияние на мировой рынок труда и экономику. Прогнозы показывают, что внедрение ИИ может как повысить производительность и эффективность, так и создать новые рабочие места. Однако также существуют риски, связанные с возможностью замены некоторых рабочих мест. Мы намерены учитывать эти аспекты при разработке стратегий и программ по внедрению ИИ в различных отраслях.

ИИ также способствует развитию новых отраслей и созданию новых рабочих мест. Например, в области разработки и обслуживания ИИ-систем требуется большое количество специалистов, таких как дата-сайентисты, инженеры по машинному обучению и аналитики данных. Стоит задача создать условия для подготовки и привлечения таких специалистов, чтобы обеспечить устойчивое развитие экономики и повышение конкурентоспособности страны.

ИИ уже активно применяется в Казахстане и приносит ощутимые результаты. Важно продолжать развивать эту область и внедрять новые технологии, чтобы обеспечить устойчивый рост и развитие экономики.

Развитие искусственного интеллекта в Казахстане находится на подъеме, и страна делает значительные шаги для интеграции ИИ в различные сферы экономики и общественной жизни.

Сильные стороны, такие как цифровой потенциал и адаптивность правовой базы, а также поддержка стартапов и образовательных программ (таких как TechOrda), вместе с формированием современной инфраструктуры и целостной экосистемы, создают благоприятные условия для дальнейшего прогресса.

Внедрение Nomad Visa и Nomad Residency, в свою очередь, внесут значимую лепту в привлечение передовых талантливых кадров в сфере ИИ не только из СНГ и Тюркских стран, но и со всего мира. Однако, мы планируем учитывать этические и правовые аспекты, а также возможные экономические последствия, чтобы развитие ИИ было устойчивым и приносило пользу всему обществу.

Казахстан стремится занять лидирующие позиции в регионе и внести свой вклад в мировое развитие ИИ. Перед нами стоит задача продолжать развивать международное сотрудничество и обмен опытом не теряя темпа, чтобы внедрять передовые практики и достигать новых высот в области искусственного интеллекта.