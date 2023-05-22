Видеозаписи сдачи ЕНТ будут проверять до 31 октября

Директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев рассказал о ходе единого национального тестирования в этом году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

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«При запуске на тестирование используются металлоискатели ручного и рамочного типа. Это необходимо как для обеспечения безопасности абитуриентов, так и для пресечения нарушения правил и проноса запрещенных предметов (телефоны, шпаргалки и прочее)», - сказал Руслан Емелбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По словам директора НЦТ, на экранах компьютеров будут доступны калькулятор и таблица Менделеева. С учетом мнений и пожеланий абитуриентов, на ЕНТ также будет выдаваться бумажный вариант таблицы растворимости солей.

«После завершения тестирования по каждому предмету будет доступен тематический анализ. Он позволит увидеть не только результаты тестирования, но и темы, по которым были допущены ошибки, что в свою очередь позволит лучше подготовиться ко второй попытке ЕНТ», - отметил Руслан Емелбаев.

Он также сообщил, что после перехода на электронный формат тестирования, абитуриенты могут подать на апелляцию в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

«В соответствии с действующими правилами, все видеозаписи будут проанализированы до 31 октября и, в случае выявления использования запрещенных предметов, результаты тестирования будут аннулированы, вплоть до отмены решения присуждения образовательного гранта», - добавил Руслан Емелбаев.