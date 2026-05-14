Вин Дизель анонсировал создание сериала «Форсаж»

Франшиза "Форсаж" продолжит свое развитие на телеэкранах. Звезда гоночной саги Вин Дизель объявил о разработке сериала для стримингового сервиса Peacock. Заявление прозвучало на презентации NBC Universal в Нью-Йорке, где актер появился на сцене вместе с ведущим "Tonight Show" Джимми Фэллоном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

"Последние десять лет мы понимали, что фанаты хотят большего, - сказал Дизель. - Они хотели, чтобы мы расширили истории легендарных персонажей. И все это десятилетие мы стремились войти в телевизионное пространство. Пришлось ждать подходящего момента. Он наступил, когда за все взялась Донна Лэнгли, потому что тогда я понял: целостность персонажей, международная привлекательность, все то, что заставляет нас чувствовать себя семьей, будет защищено и на телевидении".

Дизель заявил, что стриминг Peacock запускает четыре шоу по вселенной "Форсажа". Однако источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что речь идет об одном подтвержденном проекте, тогда как остальные находятся на разных стадиях разработки на Universal TV.

Сюжетные подробности сериала держатся в секрете. Актер пообещал, что он продолжит историю фильмов с уважением к наследию франшизы.

Если проект Peacock доберется до экранов, он станет не первым телевизионным воплощением "Форсажа". Ранее Netflix выпускал анимационный сериал "Форсаж: Шпионы-гонщики", который продержался шесть сезонов с 2019 по 2021 год.

На сегодня кинофраншиза "Форсаж" насчитывает 11 фильмов. Следующая глава под названием "Форсаж. Навсегда" выйдет в прокат в 2028 году.