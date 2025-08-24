Пострадавшего в Бестереке ребенка доставили санавиацией в Семей

Одну пострадавшую в результате ДТП в Урджарском районе области Абай девочку перевезли из районной больницы в детское отделение госпиталя Медицинского университета города Семей, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, в результате смертельного ДТП, произошедшего 19 августа в селе Бестерек области Абай, пострадали шестеро детей. На следующий день двоих детей самолетом санитарной авиации доставили в столицу. А одного ребенка ввиду тяжелого состояния здоровья оставили под наблюдением врачей в Урджарской районной больнице. Теперь когда состояние его здорорвья улучшилось, появилась возможность транспортировки девочки в Семей.

«В Университетском госпитале проводится комплексное обследование состояния пациентки с применением современного оборудования и назначено соответствующее лечение. Со стороны управления здравоохранения области Абай и руководства Медицинского университета ребёнку оказывается вся необходимая помощь. В настоящее время она проходит лечение в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии», - сообщили в областном управлении здравоохранения».

Ранее глава Минздрава Акмарал Альназарова посетила детей, пострадавших в ДТП в области Абай.

 

