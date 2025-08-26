У виновника смертельного ДТП в Бестереке подтвердили эпилепсию

ДТП,Суд
103

Суд решил приостановить действие его водительских прав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Урджарском районе Абайской области состоялось первое заседание суда по резонансному делу о смертельном ДТП, во время которого 55-летний мужчина сбил шестерых детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Во время слушания стало известно, что у водителя имеется подтверждённый диагноз – эпилепсия. Мужчина состоит на учёте по категории «Д», её присваивают людям с частыми приступами.

- В Урджарский районный суд поступили материалы дела. После их рассмотрения было принято решение приостановить действие водительских прав подозреваемого. Если в дальнейшем он докажет, что вошёл в стойкую ремиссию, и экспертиза это подтвердит, то решение может быть пересмотрено. В противном случае его полностью лишат права управлять автомобилем, - прокомментировала председатель Урджарского районного суда Шынар Оспанова.

Напомним, трагедия произошла 19 августа в селе Бестерек Урджарского района. Автомобиль на большой скорости въехал во двор частного дома, где играли 6 детей. В результате трое несовершеннолетних погибли, ещё троих госпитализировали с серьёзными травмами.

 

#суд #ДТП #водитель #Бестерек

Популярное

Все
Коммунальный сектор как долгосрочная инвестиция
Страна наращивает экспортный потенциал в новой глобальной реальности
В погоне за «зайцами»
Стали ездить по правилам
Прочная основа, большие перспективы
Впервые в стране
Анна Данилина побеждает в США
В селе открылся «Қамқорлық»
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 25 августа 2025 года № 75-НП
Диалог во имя мира и процветания
В Уральске наградили лауреатов регионального этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы-2025»
Как использовать потенциал искусственного интеллекта
Необходимые решения будут приняты
Африканские турниры
Школа под наблюдением и заботой
Запрос на справедливость и равенство – основа зрелой демократии
От ресурсосбережения до масштабной модернизации
Воспитать интеллектуальное поколение
Документ, воплощающий общечеловеческие ценности
Центральной таможенной лаборатории Казахстана – 30 лет
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Уборка идет полным ходом
Как Казахстан готовится к революции в производстве авиатоплива
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Арину разгромила, а Иге уступила
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Нашим палуанам не было равных
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Сократить закупки из одного источника в «Самрук-Казына»: АЗРК сделало заявление
Два жилых массива полностью обеспечены газом
В поселке открылась новая школа
Создано спецподразделение по внедрению ИИ
Олжас Бектенов поручил ускорить работу по реконструкции ж/д вокзалов
Казахстанцам вернут почти 1,6 млрд тенге за отопление
Завершается хлебоуборочная страда
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Модернизация на особом контроле
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн

Читайте также

Глава Верховного суда доложил Токаеву о работе судебной сис…
Суд амнистировал брата Куандыка Бишимбаева
Вынесен приговор за покушение на убийство замакима Шымкента
Житель Уральска добился перерасчета пенсии через суд

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]