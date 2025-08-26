Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Урджарском районе Абайской области состоялось первое заседание суда по резонансному делу о смертельном ДТП, во время которого 55-летний мужчина сбил шестерых детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Во время слушания стало известно, что у водителя имеется подтверждённый диагноз – эпилепсия. Мужчина состоит на учёте по категории «Д», её присваивают людям с частыми приступами.

- В Урджарский районный суд поступили материалы дела. После их рассмотрения было принято решение приостановить действие водительских прав подозреваемого. Если в дальнейшем он докажет, что вошёл в стойкую ремиссию, и экспертиза это подтвердит, то решение может быть пересмотрено. В противном случае его полностью лишат права управлять автомобилем, - прокомментировала председатель Урджарского районного суда Шынар Оспанова.

Напомним, трагедия произошла 19 августа в селе Бестерек Урджарского района. Автомобиль на большой скорости въехал во двор частного дома, где играли 6 детей. В результате трое несовершеннолетних погибли, ещё троих госпитализировали с серьёзными травмами.