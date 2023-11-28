Виновного в гибели 2 человек водителя посадили на 5 лет в Костанайской области

Виновника смертельного ДТП осудили в Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского районного суда

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С. судили по части 4 уголовной статьи 345-1 – нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

16 июля 2023 года на 5 км автодороги Садчиковка – Рудный пьяный водитель С. на автомобиле Lada Granta, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся в лоб с Renault G330.

В результате ДТП пассажиры Lada М. и М. от полученных травм скончались в реанимационном отделении больницы Рудного.

Подсудимый вину признал и раскаялся. Суд учел это. Отягчающих обстоятельств не установлено.

С. получил 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с пожизненным лишением права управления автомобилями.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично.

Приговор не вступил в силу.