VIP-номера для авто покупали по поддельным квитанциям в Атырау

Прокуратура города Атырау выявила поддельные квитанции о покупке VIP-номеров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт облпрокуратуры.

Как сообщили в надзорном органе, государству был причинен ущерб при покупке номеров повышенного спроса по поддельным квитанциям.

«Сверка сумм купленных номеров с фактическим поступлением в бюджет выявила отсутствие оплаты свыше 5 млн тенге. То есть любители VIP-номеров использовали поддельные квитанции об оплате», – дополнили в прокуратуре.

По данному факту прокуратура города начала досудебное расследование по части 3 статьи 190 (мошенничество) и по части 3 статьи 385 (использование заведомо подложного документа) УК РК. Проводятся следственные действия.