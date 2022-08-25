Общество
Виртуальных учеников и фальшивые занятия обнаружили прокуроры в ходе проверки реализации программы Artsport
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Хитрили с деньгами

Проверка надзорного органа еще продолжается, но уже ясно, что предприниматели шли на серьезные финансовые нарушения. Как рассказали в областной прокуратуре, ИП, ставшие участниками программы Artsport, делали двойную зарплату тренерам, получали оплату за детей, которые фактически не посещали занятия. Или получали оплату за занятия, которые не проводились. На сегодня установлен ущерб на сумму 8 млн тенге.

– Как только началась проверка, заявленное количество детей снизилось почти вдвое, экономия для бюджета составила 17 миллионов тенге в месяц, – рассказали в надзорном органе. – Сам по себе этот факт говорит о недобросовестности некоторых предпринимателей. Во многом это связано с несовершенством платформы аrtsport.edu.kz. В ней есть лазейки для мошеннических схем, чтобы получать бюджетные средства за услуги, которых не было.

Еще проверяющих удивили условия, предложенные бизнесом для детских секций и кружков. Из 136 помещений 71 представляло собой необорудованные залы, квартиры, подвалы, магазины, частные жилые дома. Они не то что не подходили для спорта или творчества – в них очевидно были нарушены санитарные нормы и противопожарные требования. По словам прокуроров, занятия в таких помещениях угрожали здоровью более 12 тыс. детей.

Всего в начале 2022 года в Восточном Казахстане в республиканскую программу включились 133 предпринимателя, организовавшие секции и кружки по 57 видам. Из областного бюджета было выделено 1,4 млрд тенге. На сегодня, по данным областного акимата, действует 121 кружок по 30 направлениям. Для продолжения их работы до конца года планируется выделить еще около одного млрд тенге.

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