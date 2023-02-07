Виза С-5 как барьер для инвесторов

– Предупреждаю все официальные органы: если на меня подадут в суд, то я заберу свой бизнес и уеду, так как у меня нет никакого желания судиться, – заявил на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции палаты предпринимателей Шымкента гражданин Турции Йолмаз Шам (Yilmaz Sam). – Я работаю в международном масштабе. У меня в Африке и Алжире четыре компании, в Турции – пять объектов. Сейчас ведутся переговоры о строительстве трех предприятий в России. Если на меня подадут иск по вопросу визы С-5, лучше уйду из Казахстана. Извините за риторику, но я должен был озвучить свою позицию.

Турецкий инвестор Йолмаз Шам оказался в числе предпринимателей, которые создали в Шымкенте бизнес, вложили в экономику города реальные инвестиции, наладили производство и оказание услуг, а сегодня вдруг выяснилось, что они – вне закона. Казалось бы, для поездки из Турции в Казахстан даже виза не нужна, и все равно инвестор угодил в неприятную ситуацию, грозящую потерей бизнеса и неизбежными убытками.

Департамент государственных доходов (ДГД) по Шымкенту насчитал 303 компании с участием иностранных инвесторов, которые созданы с нарушениями.

На 42 из них еще в прошлом году налоговыми органами поданы исковые заявления. По одному иску в отношении компании, в учредителях которой значатся граждане Китая, суд вынес положительное решение. Рассмотрение еще одного приос­тановлено.

По оставшимся сорока искам судебные слушания продолжаются, и не сегодня-завтра может появиться решение о принудительной ликвидации компаний со всеми вытекающими последст­виями.

В основе претензий налоговиков к иностранным инвесторам лежит факт нарушения миграцион­ного законодательства, точнее – отсутствие визы С-5, так называемой бизнес-визы. Первые судебные процессы уже вызвали переполох в предпринимательской среде, и иностранные инвесторы обратились за помощью и поддержкой в городскую палату предпринимателей.

Всестороннее изучение ситуа­ции позволило выявить правовую коллизию в законодательстве, но за прошедшие с тех пор почти полгода найти на местном уровне решение вопроса так и не удалось. Очередной попыткой достичь консенсуса стало заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции на площадке Антикора.

– Закон «О миграции» обязывает иностранцев, намеренных создать компанию в Казахстане, иметь визу бизнес-иммигранта С-5, но при этом Закон «О регист­рации юридических лиц» при их создании такого требования не предусматривает, и компании без каких-либо проблем проходят государственную регистрацию, – комментирует ситуацию руководитель совета Мелес Сейт­жанов. – И лишь отсутст­вие визы бизнес-иммигранта стало основанием для подачи налоговыми органами исков в суд об отмене государственной регист­рации юридических лиц.

Необходимо понимать, что отмена государственной регист­рации даже одной компании повлечет за собой признание сделок недействительными по всем контрагентам. Проблема нарастает как снежный ком и требует безотлагательного решения. И потом, иски поданы не в отношении всех компаний, вот почему мы считаем, что требуется вмешательство антикоррупционного ведомства. Предстоит сделать анализ. Пока же стоит задача внести законодательные изменения и привести в соответствие норму Закона «О миграции», убрать из него требование бизнес-визы С-5. Если в ближайшее время не принять надлежащих мер, то ситуация может повлиять на отток инвесторов и на инвестиционный климат в Казахстане в целом.

На заседание совета были приглашены все заинтересованные органы, так или иначе причастные к решению проблемы. Инвесторы и их представители еще раз попытались обозначить масштаб и остроту возникшей правовой проблемы.

– Эта коллизия существует в отечественном законодательстве, соответственно, иностранные предприниматели повлиять на нее никак не могут, – считает председатель казахско-турецкой ассоциации «КАТКА» Динмухаммед Зиятбеков. – Из более чем 300 компаний с иностранным участием, существующих на территории Шымкента, ни у одной из них нет визы бизнес-иммигранта С-5. Думаю, все компании с иностранным участием, зарегист­рированные по облегченному варианту в течение последних 10 лет, можно ликвидировать через суд. Это бомба замедленного действия.

Просьба к налоговому департаменту приостановить данные иски до принятия решения на центральном уровне, а еще лучше – отозвать, поскольку решить данный вопрос уже невозможно. Предприниматели находятся здесь, предприятия зарегист­рированы, и визу не удастся получить задним числом. Иначе выход один: ликвидация ТОО, увольнение всех сотрудников, расторжение договоров с контрагентами, потому как сделки также будут признаны недейст­вительными.

Динмухаммед Зиятбеков обращает внимание на то, что виза С-5 не несет никаких обременений, она не решает имущественных вопросов, не страхует риски по неуплате налогов. Вот почему предприниматели называют ее барьером для инвесторов.

– В правилах расписано, как должен действовать иностранный инвестор, – утверждает Динмухаммед Зиятбеков. – Приехать в нашу страну, подать сначала заявление на получение деловой визы, потом – инвесторской. Однако в этих правилах нет ни слова о визе С-5 категории бизнес-иммигранта. У нас есть даже инвесторы с видом на жительство, и к ним тоже у налоговиков есть претензии по поводу того, что они не открыли визу С-5. В итоге сейчас под угрозой находится вообще инвестиционный климат республики.

Руслан Якубов представляет интересы китайской компании ТОО «Амир А» и еще более 30 компаний с участием граждан Китая. Среди них есть такие, учредители которых вынуждены продать свои доли в ТОО, чтобы устранить нарушение. Однако, как оказалось, и это не спасает от ответственности.

– Всех интересуют последствия, к которым приведет рассмот­рение исков в суде, – говорит Руслан Якубов. – Если сделку признают недействительной, организация ликвидируется. Что в таком случае делать работникам, как быть контрагентам, как оплачивать налоги в конце концов? Один из исков в отношении компании с участием китайского инвестора судом уже удовлетворен. Мы его обжаловали. Что будет дальше – не знаем. Просим налоговиков и все уполномоченные органы оказать нам содействие в разрешении данного вопроса, чтобы предприятия полноценно работали, вели свой бизнес в Казахстане. Правительство для граждан зарегистрировало ТОО, я считаю, что умысла нарушить казахстанское законодательство не было, однако и работать они не могут.

Предприниматели не понимают, почему один закон обязывает получить визу С-5, а второй допус­кает регистрацию юридичес­кого лица с участием иностранцев без нее. И просят устранить коллизию законодательства, приостановить рассмот­рение исков в суде. А еще лучше – отозвать их. Они обращают внимание на то, что положительные решения судов вызовут цепную реакцию. И этот вал отмен регист­раций юридических лиц потом уже не остановить.

– Мы выполняем свою работу, – сказал в ответ на претензии со стороны представителей бизнеса руководитель Шымкентского городского департамента государственных доходов Бейбит Карымсаков. – Здесь много факторов. Прежде чем отправляться в какую-то страну, следует изу­чить законодательство. У нас много инвесторов, и многие из них получили в соответствии с законом визу С-5, действовали в рамках закона. С кем консультировались при регистрации юридического лица те, кто нарушил законодательство, я не знаю. В законе все четко прописано, а кто им и какие консультации давал, кто регистрировал, не могу объяснить. Незнание закона не освобождает от ответственности. Мы свою обязанность выполняем в части налогообложения.

Бейбит Карымсаков сетует, что согласно базе «Беркут» многие иностранцы приезжают на два-три дня, регистрируют фирму и потом уезжают. А дальше фискалы ищут их и не могут найти. И считает, что подобные ситуации возникают как результат введения упрощенной регистрации юридических лиц для поддержки малого и среднего бизнеса, возможности зарегистрироваться онлайн.

– Может ли эта ситуация повлиять на общий инвестиционный климат Шымкента? – настойчиво спрашивали предприниматели у главного фискала города.

– Я рад, что этот вопрос поднят именно сейчас, – ответил Бейбит Карымсаков. – Потери бюджета тоже немаленькие, поэтому мы провели анализ компаний и новые иски пока не отправляем в суд. По 42 искам налоги составляют около 4 миллиардов тенге. Компания ТОО «Sin Yuan Steel» с участием китайских инвесторов – одна из самых крупных в городе, они оплатили более 400 миллионов налогов. Это самый мощный завод, поэтому мы отозвали иск об отмене государственной регистрации юридического лица.

Порадовавшись за коллег, которым удалось отстоять свой бизнес, тем не менее бизнесмены недоумевают: почему столь избирательный подход демонстрируют фискалы? И усматривают в том коррупционные риски. Этим, собственно, и навеяно желание провести встречу по выработке взаимоприемлемого решения на площадке Антикора.

– Здесь явное противоречие в законодательстве, – озвучил свою позицию первый замес­титель руководителя Шымкентской городской антикоррупционной службы Жандос Жумабаев. – К примеру, при регистрации, допустим, ТОО в органах юстиции, бизнес-виза не требуется, а согласно миграционному законодательству она необходима. Отсюда и вопросы, появившиеся к иностранным предпринимателям со стороны налоговых органов, привлечение их к ответственности. Вопрос должен быть всесторонне изу­чен, в том числе в министерствах внутренних дел и юстиции, других уполномоченных органах. Уверен, ситуация должна разрешиться, поскольку привлечение инвестиций в нашу страну, в наш город – приоритеты Правительства. Можно ли остановить уже идущие судебные процессы, я не уполномочен решать. Каждый орган, который применяет закон, обязан выполнять свою работу.

Жандос Жумабаев сообщил, что антикоррупционное ведомство Шымкента направит выработанные предложения в цент­ральные органы. В их основе лежит устранение противоречий, содержащихся в двух законах.

К решению проблемы подключился и центральный аппарат НПП «Атамекен», инициировав создание рабочей группы по изучению практики признания сделок недействительными.

– Ситуация очень напряженная, – отмечает руководитель совета Мелес Сейтжанов. – Данная проблема может негативно сказаться на международных экономических отношениях, а также отразиться на Индексе легкости ведения бизнеса Doing Business. Он составляется Всемирным банком на основе годовых данных, где одним из индикаторов является защита прав инвесторов. Рейтинг Казахстана может резко упасть. Для нас важно, чтобы инвесторы не ушли. Нужны разумные правила игры. Инвестор должен знать четкий пошаговый алгоритм своих действий в создавшемся положении. Ни в коем случае нельзя терять инвестиции.