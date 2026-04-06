Из-за войны в Иране средняя стоимость бензина в Великобритании за март выросла почти на два фунта стерлингов

Власти Великобритании объявили о мерах борьбы с ростом стоимости жизни из-за войны в Иране. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление премьер-министра Соединённого Королевства Кира Стармера, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Одно из основных изменений – снятие ограничений на пособия для детей. С 2017 года помощь от государства полагалась лишь двум первым детям. С 6 апреля 2026 года выплаты повысили. Теперь на первого ребёнка положена выплата в 27 фунтов стерлингов в неделю – это около 35 долларов. На каждого последующего они составят 17 фунтов стерлингов, или 21 доллар, без ограничений по количеству детей. По мнению правительства, мера позволит вывести 450 тысяч детей из бедности.

Напомним, из-за войны в Иране средняя стоимость бензина в Великобритании за март выросла почти на два фунта стерлингов, или больше двух долларов за литр неэтилированного бензина. Это стало самым высоким ежемесячным показателем за всё время ведения статистики.