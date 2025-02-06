Власти Непала запретили одиночные восхождения на Эверест

Также под запретом оказались и другие восьмитысячники

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Как сообщает The Kathmandu Post, в Непале запретили одиночные восхождения на Эверест и другие восьмитысячники страны, изменив регламент для альпинистов с 4 февраля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Согласно нововведениям, теперь на каждых двух альпинистов должен приходиться один гид при подъеме на горы выше восьми тысяч метров. Для менее высоких вершин предполагается лишь один гид на целую группу.

Генеральный директор Департамента туризма Непала, ответственный за выдачу разрешений на восхождение, заявил, что новые правила приняты для обеспечения безопасности альпинистов.