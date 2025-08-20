В Госдепартаменте США аннулировали более 6 тыс. международных студенческих виз, из которых 4 тыс. были прекращены у граждан иностранных государств, нарушивших законодательство Соединенных Штатов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото из открытых источников

«Подавляющее большинство нарушений были нападением, вождением в нетрезвом виде, кражей со взломом и поддержкой терроризма», — пояснили в материале телерадиокомпании ВВС.

По данным ВВС, администрация американского президента Дональда Трампа также сосредоточила свое внимание на иностранных студентах, участвующих в протестах в поддержку Палестины. Подобные решения они объяснили тем, что обучающиеся якобы «проявляли антисемитское поведение».

Телерадиокомпания отметила, что ранее администрация Трампа приостановила запись на собеседование для иностранных студентов. Но в июне, когда меры отменили, было объявлено, что абитуриентов попросят сделать свои аккаунты в социальных сетях общедоступными для усиленной проверки.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм 14 августа сообщила, что приблизительно 1,6 млн мигрантов, нелегально проживавших в США, покинули территорию страны с начала второго президентского срока действующего главы Белого дома. По ее словам, это привело к сокращению нагрузки на американские учебные заведения и медицинские учреждения, позволило сохранить за гражданами возможность получать больше рабочих мест, а также ознаменовало собой «более безопасные улицы».

Напомним, что в середине августа Трамп поручил провести перепись населения без учета нелегальных мигрантов.