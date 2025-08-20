Власти США аннулировали 6 тысяч студенческих виз

Образование,США
156
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В Госдепартаменте США аннулировали более 6 тыс. международных студенческих виз, из которых 4 тыс. были прекращены у граждан иностранных государств, нарушивших законодательство Соединенных Штатов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото из открытых источников

«Подавляющее большинство нарушений были нападением, вождением в нетрезвом виде, кражей со взломом и поддержкой терроризма», — пояснили в материале телерадиокомпании ВВС.

По данным ВВС, администрация американского президента Дональда Трампа также сосредоточила свое внимание на иностранных студентах, участвующих в протестах в поддержку Палестины. Подобные решения они объяснили тем, что обучающиеся якобы «проявляли антисемитское поведение».

Телерадиокомпания отметила, что ранее администрация Трампа приостановила запись на собеседование для иностранных студентов. Но в июне, когда меры отменили, было объявлено, что абитуриентов попросят сделать свои аккаунты в социальных сетях общедоступными для усиленной проверки.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм 14 августа сообщила, что приблизительно 1,6 млн мигрантов, нелегально проживавших в США, покинули территорию страны с начала второго президентского срока действующего главы Белого дома. По ее словам, это привело к сокращению нагрузки на американские учебные заведения и медицинские учреждения, позволило сохранить за гражданами возможность получать больше рабочих мест, а также ознаменовало собой «более безопасные улицы». 

Напомним, что в середине августа Трамп поручил провести перепись населения без учета нелегальных мигрантов. 

#США #студент #виза #госдеп

Популярное

Все
Уборка идет полным ходом
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Арину разгромила, а Иге уступила
Третье место в мире
Движение в пространстве и времени
Кто поедет в Ливерпуль
Золото из Самокова
Объемы транзита грузов должны возрасти
Работать по понятным и справедливым правилам
Развивая конструктивный диалог
Не просто полезный навык, а необходимость
Высокий статус
Обсуждены вопросы гендерного равенства
Соцпроекты на 60 млрд тенге реализуются в области Улытау
Ни дня без новых знаний
Водитель наехал на группу детей, трое из них скончались
Инвестиции в будущее страны
Решать социальные проблемы общими усилиями
Модернизация плюс автоматизация
Населению грозит нехватка питьевой воды
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Как будет расти Караганда
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
День спорта отметят в Казахстане
Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже
Достучаться до сердец
Уборка началась на севере страны
Сегодня – День спорта
Школа имени Абая готовится к новоселью
Интернет от Илона Маска заходит в Казахстан
В Астане соберутся библиотекари со всего мира
В Уральске 200 специалистов прошли обучение на базе креативного хаба «ÓzgeEpic»
Оставили без квартир и денег
Аида Балаева подарила Дженнифер Лопес казахские ювелирные украшения
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Более 5 тыс. человек покинули свои дома из-за пожаров в Испании
Чистую воду в каждый дом
«Кайрат» обыграл «Слован» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Минздрав призывает казахстанцев проходить ежегодные скрининги
Казахстан по ВВП на душу населения вышел в лидеры
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

Около 20 млрд тенге перечислили семьям для подготовки детей…
Астанчан приглашают на бесплатные курсы казахского языка
В поселке открылась новая школа
«Келешек мектептері»: день открытых дверей провели в первой…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]