Президент США Дональд Трамп дал указание министерству торговли страны провести очередную перепись населения. Лица, находящиеся в стране нелегально, в ней учтены не будут, заявил глава вашингтонской администрации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

"Я поручил нашему министерству торговли немедленно начать работу над новой и крайне точной переписью населения", - написал американский лидер в Truth Social.

Он отметил, что исследование должно быть основано на "фактах и цифрах сегодняшнего дня", а также, что важно, на информации, полученной в ходе президентских выборов 2024 года.

"Люди, которые находятся в нашей стране нелегально, не будут учитываться при [проведении] переписи", - подчеркнул американский лидер.

Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Сразу после инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Президент заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов (1 млн человек).

Кроме того, Трамп обвинял чиновников администрации предыдущего президента США Джо Байдена в государственной измене из-за подписанных автопером в годы его президентства документов, позволивших большому числу мигрантов въехать в страну.

Предыдущая перепись проводилась в Соединенных Штатах 5 лет назад. По данным Бюро переписи населения США, являющегося частью американского Минторга, постоянное население страны на 1 апреля 2020 года составило 331 449 281 человек, увеличившись на 7,4% по сравнению с 2010 годом.