Об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Приблизительно 1,6 млн мигрантов, нелегально проживавших в США, покинули страну с начала второго президентского срока действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

«Менее чем за 200 дней Соединенные Штаты покинули 1,6 млн нелегальных иммигрантов. Это колоссально», — написала Ноэм в своем аккаунте в социальной сети X.

Ноэм отметила, что это привело к сокращению нагрузки на американские учебные заведения и медицинские учреждения, позволило сохранить за гражданами возможность получать больше рабочих мест, а также ознаменовало собой «более безопасные улицы».

Министерство безопасности США 5 мая опубликовало информацию о том, что за самовольный выезд с территории их государства мигрантам будут выплачивать $1 тыс. Позднее, 22 июля, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт обвинила бывшее руководство страны в ведении неграмотной миграционной политики, которая привела к «полному беспорядку».