Вместо зеленых зон расширяются парковки Общество 29 мая 2025 г. 1:04 65 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО Площади насаждений в Усть-Каменогорске в десятки раз меньше стандартов, предписанных Всемирной организацией здравоохранения фото автора Кампанейщина Деревья и клумбы, принесенные в жертву стройкам, засохшие саженцы, газоны с чертополохом… В соцсетях вагон и маленькая тележка гневных комментариев устькаменогорцев на тему текущего озеленения города. В топе наиболее негативных – сообщения о массовой гибели саженцев в районах города на левом берегу Иртыша, вырубка деревьев ради парковок возле торговых центров, дорогие, но неэффективные проекты улучшения так называемых общественных пространств, где на первом месте вовсе не тень от листвы, а гранитные бордюры и тротуарная плитка. Из свежих примеров – улица Утепова с очередным торговым центром. «Раньше карагачи давали тень и прохладу, – сообщает в местном паблике пользователь под ником Fen-town. – Их спилили, чтобы сделать возле нового ТЦ парковку. Кто выдал такое разрешение?» «Видели засохшие посадки на Казыбек-би, Есенберлина? – высказывает возмущение Sandro. – Деньги – на ветер». «Газоны даже на Стрелке выглядят странно, – делится наблюдением Rafa. – Кажется, никто за ними не ухаживает». «Усть-Каменогорску нужны деревья, а мы имеем кампанейщину», – отмечает участник под ником Disun. Областной центр Восточного Казахстана – один из самых экологически неблагополучных городов республики. Вопрос озеленения для него – это не столько про эстетику, сколько про здоровье. В послевоенном Усть-Каменогорске ударными темпами принялись строить комбинаты цветной металлургии. Производства размещали прямо в черте города – лишь бы людям было проще добираться на работу. Понятие «санитарно-защитная зона» в то время носило больше формальный характер. Озеленение вели на скорую руку – из неприхотливых сортов деревьев, росших в окрестностях. В основном высаживали тополя, мелколистные вязы и клены. Ветроустойчивость, эстетичность, безопасность – о таких нюансах и не помышляли. Ни одной из этих пород сегодня нет в списке деревьев, которые специалисты рекомендуют для Усть-Каменогорска. Более того, за последние 20 лет исполнительная власть в основном очистила городские улицы от вызывающих аллергию тополей-пухоносов. Но что появилось взамен? По стандартам ВОЗ, озеленение города считается хорошим, если площадь насаждений составляет 60%, нормальным – при 40%, плохим – при 10%. По данным городского отдела архитектуры и строительства, зеленый покров Усть-Каменогорска равен примерно 270 га при том, что его общая площадь – 20,3 тыс. га (не считая пригородных поселков). Другими словами, деревья, кустарники и газоны занимают в Усть-Каменогорске примерно… 1,3% территории. То есть хуже самого худшего варианта! Есть и другая статистика: по параметрам той же ВОЗ на каждого жителя города должно приходиться не менее 50 кв. м насаждений, по Усть-Каменогорску эта цифра составляет… 8 кв. м! Причем это усредненный и устаревший показатель. Реально зеленый наряд сильно разнится в зависимости от городских районов. Если на правом берегу все же есть исторически сохранившиеся небольшие парки с классическими тенистыми аллеями и цветниками, то в жилых районах (считающихся зоной перспективной застройки!) левобережной части – ни одного зеленого общественного пространства! Асфальт, бетон, камни – и на фоне такого пейзажа как грибы растут новые ЖК. Автор этих строк не пожалела времени и сама прошла по новым развивающимся районам: проспектам Казыбек-би, Аль-Фараби, Есенберлина, улицам Кокжал Барака, Увалиева… Общее впечатление: градостроительную политику ведут по лекалам прошлого века, взяв за основу печально известную концепцию «каменных джунглей». Вместо парков и скверов – дорогостоящие площадки, закатанные в тротуарную плитку или асфальт, вместо аллей – раскаленные от летней жары, как сковородка, улицы без деревьев. Дошло до анекдота: на улице Жастар подрядчики, должно быть, отчета ради в порядке компенсационных посадок воткнули в несколько лунок странные черенки, засохшие буквально на следующий день… И все это – открыто, на виду у тысяч горожан. Для сравнения: в немецком Штутгарте, где, как и в Усть-Каменогорске, действует множество крупных промышленных предприятий, площадь зеленых насаждений составляет 56%, или по 14 кв. м на каждого горожанина. – В этом году запланировано посадить 115 тысяч саженцев, – дала комментарий заведующая кафедрой биологии НАО «Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова кандидат биологических наук Алмаш Китапбаева. – В целом в планах посадок каждый год значится не менее 20–30 тысяч деревьев. Цифры внушительные, но есть нюансы. Газоны возле мемориала Славы заросли сорняками Дело в том, что нередко работы проводятся без учета особенностей местного климата, многие растения плохо приживаются, требуют замены. Кроме того, мы видим сокращение зеленых зон в связи с активной застройкой. При строительстве уделяется недостаточно внимания сохранению существующих насаждений. Неутешительной статистикой поделились в Комитете по экологии и охране окружающей среды областного общественного совета. Здесь проанализировали итоги кампаний по озеленению за последнее десятилетие и заключили: после первой же зимы гибнет примерно половина саженцев, через три года этот показатель достигает 70–90%. Комментарии, как говорится, излишни. Сколько бюджетных денег фактически зарыто в землю? Нужен дендроплан Еще в 2022 году эта хроническая проблема попала в поле зрения природоохранной прокуратуры. Специализированный надзорный орган оценил озеленение как хаотичное и обязал городские власти принять меры: разработать дендрологический план, утвердить правила компенсационных посадок. В итоге маслихат предусмотрел штраф до 100 месячных расчетных показателей (МРП) за незаконную вырубку и до 150 МРП – за нарушение правил содержания зеленых насаждений. Кроме того, были введены обязательные десятикратные компенсационные посадки в случаях, когда в соответствии с проектом без вырубки не обойтись. – Можно принять самые лучшие правила, – дал комментарий известный общественник, партиец Серик Оразбайулы. – Но они имеют смысл, если их исполняют. В жилищно-коммунальном хозяйстве города, к сожалению, много провальных моментов. Мы, например, устали требовать от отдела ЖКХ, чтобы их представители озаботились приведением в нормальное санитарное состояние теплых остановок. На них потрачены большие суммы бюджетных денег, но сейчас де-факто это ночлежки для бомжей. Не выдерживает критики и то, как содержатся контейнерные площадки для бытового мусора, как решается вопрос уличного освещения, как ведется озеленение… Причина одна – отсутствие механизма контроля над исполнением. Трудно понять, кто за что отвечает и отвечает ли вообще. Другими словами, правила придуманы хорошие, но они не работают. В областном общественном совете уточнили: для моделирования подходящего зеленого «наряда» нужно еще понимать, какие насаждения могут пойти под снос, а где необходимы компенсационные посадки, на ком лежит ответственность за приживаемость саженцев, какие породы и технологии использовать, как ухаживать за зелеными питомцами… То есть городу нужен дендрологический план. – Есть опыт Алматы, где провели инвентаризацию зеленого фонда и создали электронную карту, – рассказал Серик Оразбайулы. – Система позволяет вести мониторинг и отслеживать любое вмешательство – и законное, и самовольное. В региональном департаменте экологии такой план пообещали сделать еще в 2020 году. В ведомстве даже анонсировали выделение 50 млн тенге на разработку документа. Повторно новость о дендроплане прозвучала в 2022-м, правда, цена разработки выросла уже до 100 млн тенге. Сегодня на дворе 2025-й – «зеленого» документа как не было, так и нет. Автор этих строк, к слову, провела нехитрый эксперимент: воспользовалась бесплатной версией ChatGPT и запросила рекомендации по озеленению промышленного Усть-Каменогорска. Реакция была мгновенной! Искусственный интеллект выдал перечень подходящих пород деревьев, кустарников и трав, в том числе для засушливой зоны на левом берегу Иртыша. Назван наиболее эффективный метод многорядных посадок для улавливания пыли и газа. Предложены подходящие системы орошения, подобраны сорта, необходимые для озеленения буферных и санитарно-защитных зон. Выдана методичка по агролесомелиорации, или созданию лесопарков и зеленых поясов на окраинах. И сделано заключение: «Могу помочь составить план озеленения города или подобрать конкретные виды растений для разных зон – от дворов до промышленных территорий». Заметьте – все совершенно бесплатно! Спрашивается, так ли оправдана смета в 100 млн тенге? Сегодня и вузы, и предприятия Усть-Каменогорска располагают целой эскадрильей беспилотников, есть специалисты, владеющие методами дистанционной съемки и дистанционного зондирования. По сути, с таким проектом, как разработка карты озеленения, могла бы справиться команда студентов. Наука, просвещение, культура – Единая городская программа озеленения должна стать обязательной частью каждого нового строительного проекта, – отмечает профессор Алмаш Китапбаева. – Во всем мире современная архитектура – это зеленая архитектура, альтернативная «каменным джунглям». Правда, даже когда в городе примут важнейшую программу, одного этого мало. Должно быть четкое распределение ответственности плюс гарантированный регулярный уход за растениями. Сейчас свою помощь в решении проблемы предлагает наука. Ученые ВКУ им. С. Аманжолова взялись за трехлетнее исследование с говорящим названием «Изучение влияния техногенных факторов и изменения климата на древесные породы, произрастающие в промышленных регионах Восточного Казахстана». В итоге областной центр получит научно обоснованный перечень растений, которые в силах справляться с техногенным стрессом, а главное – актуальную интерактивную дендрокарту с рекомендациями по обновлению и уходу за зеленым миром. Для экспериментов и наблюдений у исследователей есть замечательная естественная лаборатория под открытым небом – Центр учебно-полевой практики ВКУ, названный в честь основателей Густава Вистениуса и Дмитрия Панкратьева. Историческому саду больше ста лет, и для науки это огромный плюс. Во-первых, само время подсказало, какие местные или завезенные деревья и кустарники подходят Усть-Каменогорску. Во-вторых, здесь накоплен опыт формирования зеленых коллекций для парков, скверов, школьных дворов. В-третьих, навыки, полученные студентами в ходе практических садовых работ, являются бесценными для общегородских экологических акций. – Городу необходима единая долгосрочная программа озеленения, но не менее важным является воспитание экологической культуры, – подчеркнула Алмаш Анашбаевна. – Такую просветительскую и воспитательную роль может играть исторический сад. Экологические экскурсии, выставки, мастер-классы для школьников и студентов – объект как нельзя лучше подходит для такой работы. По мнению экологов-общественников, приживаемость саженцев примерно на треть зависит от качества посадочного материала, а также грунта и на 70% – от ухода. Посадочные кампании, организованные по линии акимата, как раз на эти 70% являются обычно провальными. И прямо противоположную картину можно увидеть во дворах, «одетых» в деревья благодаря самим жильцам. В той же левобережной части дворы домов, построенных 30–35 лет назад, укрыты кронами берез, рябин, яблонь, сосен. Деревья выросли большими, потому что жители их оберегали, поливали, следили за ними. – У нас немало делается, чтобы привить устькаменогорцам экологическую культуру, – высказала мнение профессор. – Мы хотим, чтобы как можно больше горожан сажали деревья. Перекладывать всю ответственность на государство неправильно. Только вместе мы можем сохранить и приумножить зеленое богатство города. Замечательным примером эковолонтерства является усть-каменогорский яблоневый сад, который горожане создали на голом энтузиазме. Единственное, чем посодействовал городской акимат, так это официальным выделением участка в один гектар на правом берегу Иртыша. Предприниматель Сергей Бродский за свой счет закупил в питомнике Жамбылской области 1 тыс. саженцев, установил станцию капельного полива. А добровольцы, откликнувшиеся на призыв в соцсетях, быстро справились с посадками. На сегодня этому молодому яблоневому оазису три года. Каждую весну горожане наперегонки спешат зарегистрироваться в соцсети, чтобы присоединиться к команде волонтеров – пополнить терриорию новыми зелеными питомцами, подвязать их, побелить, подрыхлить землю… – Я хотел показать людям, что они тоже могут сделать что-то полезное для родного города, – объяснил свою инициативу Сергей Бродский. – В этом нет ничего сложного. #Усть-Каменогорск #экология #озеленение