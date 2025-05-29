Кампанейщина

Деревья и клумбы, принесенные в жертву стройкам, засохшие саженцы, газоны с чертополохом… В соцсетях вагон и маленькая тележка гневных комментариев устькаменогорцев на тему текущего озеленения города. В топе наиболее негативных – сообщения о массовой гибели саженцев в районах города на левом берегу Иртыша, вырубка деревьев ради парковок возле торговых цент­ров, дорогие, но неэффективные проек­ты улучшения так называемых общественных пространств, где на первом месте вовсе не тень от листвы, а гранитные бордюры и тротуарная плитка.

Из свежих примеров – улица Утепова с очередным торговым центром. «Раньше карагачи давали тень и прохладу, – сообщает в местном паблике пользователь под ником Fen-town. – Их спилили, чтобы сделать возле нового ТЦ парковку. Кто выдал такое разрешение?»

«Видели засохшие посадки на Казыбек-би, Есенберлина? – выс­казывает возмущение Sandro. – Деньги – на ветер». «Газоны даже на Стрелке выглядят странно, – делится наблюдением Rafa. – Кажется, никто за ними не ухаживает». «Усть-Каменогорску нужны деревья, а мы имеем кампанейщину», – отмечает участник под ником Disun.

Областной центр Восточного Казахстана – один из самых экологически неблагополучных городов республики. Вопрос озеленения для него – это не столько про эстетику, сколько про здоровье. В послевоенном Усть-Каменогорске ударными темпами принялись строить комбинаты цветной металлургии. Производства размещали прямо в черте города – лишь бы людям было проще добираться на работу. Понятие «санитарно-защитная зона» в то время носило больше формальный характер.

Озеленение вели на скорую руку – из неприхотливых сортов деревьев, росших в окрестностях. В основном высаживали тополя, мелколистные вязы и клены. Вет­роустойчивость, эстетичность, безопасность – о таких нюансах и не помышляли. Ни одной из этих пород сегодня нет в списке деревьев, которые специалисты рекомендуют для Усть-Каменогорска. Более того, за последние 20 лет исполнительная власть в основном очистила городские улицы от вызывающих аллергию тополей-пухоносов. Но что появилось взамен?

По стандартам ВОЗ, озеленение города считается хорошим, если площадь насаждений составляет 60%, нормальным – при 40%, плохим – при 10%. По данным городского отдела архитектуры и строительства, зеленый покров Усть-Каменогорска равен примерно 270 га при том, что его общая площадь – 20,3 тыс. га (не считая пригородных поселков).

Другими словами, деревья, кус­тарники и газоны занимают в Усть-Каменогорске примерно… 1,3% территории. То есть хуже самого худшего варианта! Есть и другая статистика: по параметрам той же ВОЗ на каждого жителя города должно приходиться не менее 50 кв. м насаждений, по Усть-Каменогорску эта цифра сос­тавляет… 8 кв. м! Причем это усредненный и устаревший показатель.

Реально зеленый наряд сильно разнится в зависимости от городских районов. Если на правом берегу все же есть исторически сохранившиеся небольшие парки с классическими тенистыми аллеями и цветниками, то в жилых районах (считающихся зоной перспективной застройки!) левобережной части – ни одного зеленого общественного пространства! Асфальт, бетон, камни – и на фоне такого пейзажа как грибы растут новые ЖК.

Автор этих строк не пожалела времени и сама прошла по новым развивающимся районам: проспектам Казыбек-би, Аль-Фараби, Есенберлина, улицам Кокжал Барака, Увалиева… Общее впечатление: градостроительную политику ведут по лекалам прошлого века, взяв за основу печально известную концепцию «каменных джунглей». Вместо парков и скверов – дорогостоя­щие площадки, закатанные в тротуарную плитку или асфальт, вместо аллей – раскаленные от летней жары, как сковородка, улицы без деревьев.

Дошло до анекдота: на улице Жастар подрядчики, должно быть, отчета ради в порядке компенсационных посадок воткнули в несколько лунок странные черенки, засохшие буквально на следующий день… И все это – открыто, на виду у тысяч горожан.

Для сравнения: в немецком Штутгарте, где, как и в Усть-Каменогорске, действует множест­во крупных промышленных предприятий, площадь зеленых насаж­дений составляет 56%, или по 14 кв. м на каждого горожанина.

– В этом году запланировано посадить 115 тысяч саженцев, – дала комментарий заведующая кафедрой биологии НАО «Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова кандидат биологических наук Алмаш Китапбаева. – В целом в планах посадок каждый год значится не менее 20–30 тысяч деревьев. Цифры внушительные, но есть нюансы.

Газоны возле мемориала Славы заросли сорняками

Дело в том, что нередко работы проводятся без учета особеннос­тей местного климата, многие растения плохо приживаются, требуют замены. Кроме того, мы видим сокращение зеленых зон в связи с активной застройкой. При строительстве уделяется недостаточно внимания сохранению существующих насаждений.

Неутешительной статистикой поделились в Комитете по экологии и охране окружающей среды областного общественного совета. Здесь проанализировали итоги кампаний по озеленению за пос­леднее десятилетие и заключили: после первой же зимы гибнет примерно половина саженцев, через три года этот показатель достигает 70–90%. Комментарии, как говорится, излишни. Сколько бюджетных денег фактически зарыто в землю?

Нужен дендроплан

Еще в 2022 году эта хроническая проблема попала в поле зрения природоохранной прокуратуры. Специализированный надзорный орган оценил озеленение как хаотичное и обязал городские власти принять меры: разработать дендрологический план, утвердить правила компенсационных посадок. В итоге маслихат предусмотрел штраф до 100 месячных расчетных показателей (МРП) за незаконную вырубку и до 150 МРП – за нарушение правил содержания зеленых насаждений. Кроме того, были введены обязательные десятикратные компенсационные посадки в случаях, когда в соответствии с проектом без вырубки не обойтись.

– Можно принять самые лучшие правила, – дал комментарий известный общественник, партиец Серик Оразбайулы. – Но они имеют смысл, если их исполняют. В жилищно-коммунальном хозяйстве города, к сожалению, много провальных моментов. Мы, например, устали требовать от отдела ЖКХ, чтобы их представители озаботились приведением в нормальное санитарное состояние теплых остановок. На них потрачены большие суммы бюджетных денег, но сейчас де-факто это ночлежки для бомжей. Не выдерживает критики и то, как содержатся контейнерные площадки для бытового мусора, как решается вопрос уличного освещения, как ведется озеленение… Причина одна – отсутствие механизма контроля над исполнением. Трудно понять, кто за что отвечает и отвечает ли вообще.

Другими словами, правила придуманы хорошие, но они не работают. В областном общест­венном совете уточнили: для моделирования подходящего зеленого «наряда» нужно еще понимать, какие насаждения могут пойти под снос, а где необходимы компенсационные посадки, на ком лежит ответственность за приживаемость саженцев, какие породы и технологии использовать, как ухаживать за зелеными питомцами… То есть городу нужен дендрологический план.

– Есть опыт Алматы, где провели инвентаризацию зеленого фонда и создали электронную карту, – рассказал Серик Оразбайулы. – Система позволяет вес­ти мониторинг и отслеживать любое вмешательство – и законное, и самовольное.

В региональном департаменте экологии такой план пообещали сделать еще в 2020 году. В ведомстве даже анонсировали выделение 50 млн тенге на разработку документа. Повторно новость о дендроплане прозвучала в 2022-м, правда, цена разработки выросла уже до 100 млн тенге. Сегодня на дворе 2025-й – «зеленого» документа как не было, так и нет.

Автор этих строк, к слову, провела нехитрый эксперимент: воспользовалась бесплатной версией ChatGPT и запросила рекомендации по озеленению промышленного Усть-Каменогорска. Реакция была мгновенной! Искусственный интеллект выдал перечень подходящих пород деревьев, кустарников и трав, в том числе для засушливой зоны на левом берегу Иртыша.

Назван наиболее эффективный метод многорядных посадок для улавливания пыли и газа. Предложены подходящие системы орошения, подобраны сорта, необходимые для озеленения буферных и санитарно-защитных зон.

Выдана методичка по агролесомелиорации, или созданию лесопарков и зеленых поясов на окраинах. И сделано заключение: «Могу помочь составить план озеленения города или подобрать конкретные виды растений для разных зон – от дворов до промышленных территорий».

Заметьте – все совершенно бесплатно! Спрашивается, так ли оправдана смета в 100 млн тенге? Сегодня и вузы, и предприятия Усть-Каменогорска располагают целой эскадрильей беспилотников, есть специалисты, владеющие методами дистанционной съемки и дистанционного зондирования. По сути, с таким проектом, как разработка карты озеленения, могла бы справиться команда студентов.

Наука, просвещение, культура

– Единая городская программа озеленения должна стать обязательной частью каждого нового строительного проекта, – отмечает профессор Алмаш Китапбаева. – Во всем мире современная архитектура – это зеленая архитектура, альтернативная «каменным джунглям». Правда, даже когда в городе примут важнейшую программу, одного этого мало. Должно быть четкое распределение ответственности плюс гарантированный регулярный уход за растениями.

Сейчас свою помощь в решении проблемы предлагает наука. Ученые ВКУ им. С. Аманжолова взялись за трехлетнее исследование с говорящим названием «Изучение влияния техногенных факторов и изменения климата на древесные породы, произрас­тающие в промышленных регио­нах Восточного Казахстана».

В итоге областной центр получит научно обоснованный перечень растений, которые в силах справляться с техногенным стрессом, а главное – актуальную интерактивную дендрокарту с рекомендациями по обновлению и уходу за зеленым миром.

Для экспериментов и наблюдений у исследователей есть замечательная естественная лаборатория под открытым небом – Центр учебно-полевой практики ВКУ, названный в честь основателей Густава Вистениуса и Дмитрия Панкратьева. Историческому саду больше ста лет, и для науки это огромный плюс. Во-первых, само время подсказало, какие местные или завезенные деревья и кустарники подходят Усть-Каменогорску. Во-вторых, здесь накоплен опыт формирования зеленых коллекций для парков, скверов, школьных дворов.

В-третьих, навыки, полученные студентами в ходе практических садовых работ, являются бесценными для общегородских экологических акций.

– Городу необходима единая долгосрочная программа озеленения, но не менее важным является воспитание экологической культуры, – подчеркнула Алмаш Анашбаевна. – Такую просветительскую и воспитательную роль может играть исторический сад. Экологические экскурсии, выставки, мастер-классы для школьников и студентов – объект как нельзя лучше подходит для такой работы.

По мнению экологов-общест­венников, приживаемость саженцев примерно на треть зависит от качества посадочного материала, а также грунта и на 70% – от ухода.

Посадочные кампании, организованные по линии акимата, как раз на эти 70% являются обычно провальными. И прямо противоположную картину можно увидеть во дворах, «одетых» в деревья благодаря самим жильцам. В той же левобережной части дворы домов, построенных 30–35 лет назад, укрыты кронами берез, рябин, яблонь, сосен. Деревья выросли большими, потому что жители их оберегали, поливали, следили за ними.

– У нас немало делается, чтобы привить устькаменогорцам экологическую культуру, – высказала мнение профессор. – Мы хотим, чтобы как можно больше горожан сажали деревья. Перекладывать всю ответственность на государство неправильно. Только вместе мы можем сохранить и приумножить зеленое богатство города.

Замечательным примером эковолонтерства является усть-каменогорский яблоневый сад, который горожане создали на голом энтузиазме. Единственное, чем посодействовал городской акимат, так это официальным выделением участка в один гектар на правом берегу Иртыша. Предприниматель Сергей Бродский за свой счет закупил в питомнике Жамбылской области 1 тыс. саженцев, установил станцию капельного полива. А добровольцы, откликнувшиеся на призыв в соцсетях, быстро справились с посадками. На сегодня этому молодому яблоневому оазису три года. Каж­дую весну горожане наперегонки спешат зарегистрироваться в соцсети, чтобы присоединиться к команде волонтеров – пополнить терриорию новыми зелеными питомцами, подвязать их, побелить, подрыхлить землю…

– Я хотел показать людям, что они тоже могут сделать что-то полезное для родного города, – объяснил свою инициативу Сергей Бродский. – В этом нет ничего сложного.