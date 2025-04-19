Фото: Минздрав РК

В рамках поручения главы государства по фактам группового отравления детей в школьных столовых министерством здравоохранения по согласованию с генеральной прокуратурой проводится внеплановая проверка пищеблоков в образовательных учреждениях Мангистауской области на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Всего для проверки в регионе определено 72 объекта, на сегодня проверками охвачено 14 школьных пищеблоков.

В целях расследования случаев отравления и обеспечения безопасности школьного питания создана межведомственная рабочая группа в составе представителей заинтересованных органов, включая министерство просвещения, здравоохранения, генеральную прокуратуру.

От министерства здравоохранения в состав Межведомственной рабочей группы включены 7 специалистов из Департаментов санэпидконтроля Актюбинской, Жамбылской, Костанайской областей, г. Алматы и Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» МЗ РК.

Напомним, что по факту последнего группового инфекционного заболевания пищевого происхождения среди 12 учащихся Манашинской общеобразовательной школы в Бейнеуском районе Мангистауской области начато расследование, вынесено постановление о проведении санитарно-профилактических мероприятий, создан штаб при акимате.