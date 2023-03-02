Вносятся поправки в Договор о ЕАЭС по налогообложению на территории отдельных СЭЗ России

Сенат Парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил ратификацию Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года», сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Как отметил заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, рассматриваемый протокол подписан главами государств-членов ЕАЭС 8 февраля 2021 года.

Протоколом вносятся изменения в Договор о ЕАЭС в части налогообложения на территории отдельных СЭЗ Российской Федерации.

В целом, Договором о Евразийском экономическом союзе утверждены основные принципы функционирования ЕАЭС и взаимодействия государств-членов, в том числе по вопросам налогообложения. В частности, порядок взимания косвенных налогов и механизм их уплаты во взаимной торговле государств-членов предусмотрен в приложении №18 к договору. Основным принципом налогообложения в ЕАЭС являются применение нулевой ставки НДС для экспортера и необходимость уплаты НДС импортером в стране назначения.

«Касательно налогообложения в СЭЗ государств-членов хочу отметить, что при импорте товаров на территорию СЭЗ применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Согласно пункту 1 статьи 201 Таможенного кодекса ЕАЭС таможенная процедура свободной таможенной зоны – это таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров и товаров ЕАЭС, в соответствии с которой такие товары размещаются и используются в пределах территории СЭЗ или ее части без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 6 статьи 455 Таможенного кодекса ЕАЭС, в трех СЭЗ Российской Федерации товары, импортируемые с территории стран ЕАЭС, не подлежат помещению под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, то есть по ним сразу уплачиваются таможенные пошлины и налоги при их импорте из стран ЕАЭС», – пояснил Жамаубаев.

Глава Минфина добавил, что при этом в отношении импорта из третьих стран, в соответствии со статьей 201 Таможенного кодекса ЕАЭС, применяется освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов.

Таким образом, резидентам данных СЭЗ выгоднее импортировать товары из третьих стран, чем из стран ЕАЭС.

«В свою очередь, нормы протокола позволяют создать паритет условий при импорте в указанные СЭЗ товаров из ЕАЭС и из третьих стран. В частности, протокол предусматривает уплату НДС по импортированным товарам из стран ЕАЭС на территорию указанных СЭЗ с отсрочкой в течение 180 календарных дней. В целом, данный протокол касается по большей части Российской Федерации, вместе с тем в условиях членства в ЕАЭС необходимо согласованное решение всех государств-членов», – подытожил министр.