В Алматы во время сдачи тестирования скончался учитель одной из частных школ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национального центра тестирования.

"Сегодня, 14 апреля, во время сдачи тестирования скончался учитель одной из частных школ Алматы, мужчина 1973 года рождения. Он состоял на учете в поликлинике из-за гипертензивной (гипертонической - прим. автора) болезни. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза. Представители управления образования города выразили соболезнования семье погибшего. Им будет оказана вся необходимая помощь", – говорится в сообщении.

В НЦТ добавили, что это первый летальный случай за 4 года. В центрах проведения тестирования будет усилен контроль за работой медиков по оказанию первой помощи.

"С 2018 года НКТ сдали и, в зависимости от подтвержденной категории, получают доплаты в размере 30-50 процентов от оклада, которые ежегодно увеличиваются, более 230 тысяч человек. При этом отметим, что сама аттестация носит добровольный характер. Педагоги записываются и проходят данную процедуру для получения дополнительных доплат к имеющейся заработной плате. Доплаты выплачиваются в зависимости от подтвержденной квалификационной категории", – проинформировали в Национальном центре тестирования.

В случае плохого самочувствия предоставляется возможность поменять дату тестирования, дополнили в пресс-службе.