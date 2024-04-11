Вода перекрывает автодороги республиканского значения

Общество
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Дулат Тулепов

В западных и северных регионах страны паводковая ситуация все еще остается тревожной

Фото ДЧС СКО

На 14 дорогах республиканского значения сохраняется ограничение движения. По сообщению пресс-секретаря АО «НК «КазАвтоЖол» Сакена Дилдахмета, ограничение движения действует на территориях Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областей. На некоторых участках дорожникам приходится перекапывать трассы, чтобы пропустить накопившуюся воду в нижнюю часть местности.

Согласно последним данным, с начала паводкового периода спасено более 96 тыс. человек. Из них около 31 тыс. – дети.

– В пунктах временного размещения находятся 7 605 человек. В пострадавшие регионы доставлено 168 тонн гуманитарной помощи. Откачано более 8,5 миллиона кубометров талой воды. Из 2 750 жилых домов и 1 816 дворовых территорий отведена вода, – прокомментировал он, добавив, что в круглосуточном режиме в аварийно-спасательных работах задействованы 24 295 человек и 2 655 единиц техники.

На данное время подтопленными остаются 3 444 частных жилых дома, 339 дворовых территорий в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Зафиксировано 105 размывов автодорог, 69 населенных пунктов остались без транспортного сообщения.

При этом синоптики дают неутешительные прогнозы. В областях, пострадавших от паводков, ожидают и снег, и дождь.

– В Акмолинской области на гидрологическом посту реки Боксук в селе Журавлевка продолжается повышение уровня воды с прохождением ледохода. По состоянию на 10 апреля уровень воды превысил критическую отметку на 48 сантиметров. Подъем уровня воды на реке обусловлен интенсивным таянием снежного покрова. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, которое будет сопровождаться прохождением ледохода. Подтоплений, связанных с превышением критической отметки, не наблюдается, – сообщила пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова.

В Костанайской области продолжается интенсивное формирование талого стока, а также повышение уровней воды на реках севера и востока области. Также возможно превышение критических отметок с выходом воды на пойменные участки. Сохраняется угроза разливов и подтопления автодорог, населенных пунктов и хозяйственных построек.

От большой воды пострадала и живность из подсобных хозяйств сельчан. Как отметил на брифинге Республиканского информационного штаба на площадке СЦК официальный представитель Министерства сельского хозяйства Олжас Тлебалдин, на сегодня утилизировано 4,1 тыс. голов павших животных. Эта работа будет продолжаться в усиленном режиме.

Республиканским штабом по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода разработан и утвержден алгоритм по выплате компенсаций владельцам павшего скота. Для установки владельцев, определения ущерба и решения других вопросов в регионах созданы комиссии. Факт владения сельскохозяйственными животными будет подтверждаться актами комиссий. Размер компенсации владельцам определят на основе данных о рыночной стоимости животных в разрезе видов и половозрастных групп, публикуемых Бюро национальной статистики.

Пресс-служба Правительства РК уже опубликовала правила возмещения ущерба вследствие паводков. Для получения выплат пострадавшим казахстанцам в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС необходимо представить в местный исполнительный орган заявление о возмещении материального ущерба. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность пострадавшего лица, перечень утраченного или испорченного имущества с момента возникновения или в период ликвидации ЧС. Заявление о возмещении материального ущерба рассматривается в течение 15 рабочих дней с даты поступления документов в МИО.

Выплата пострадавшим будет осуществляться в течение 30 календарных дней после принятия соответствующего решения. Для полноценной и качественной оценки имущества работа экспертов будет начата после стабилизации паводковой обстановки и полного отвода воды от домов и придворовых территорий.

#паводок #ЧС #дороги #синоптики #прогнозы

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