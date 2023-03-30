Водитель врезался в теплотрассу и погиб в Аркалыке

Фото: ДП Костанайской области

В Департаменте полиции Костанайской области сообщили о смертельном ДТП в Аркалыке, передает Kazpravda.kz.

"28-летний водитель автомашины ВАЗ, следуя по улице Ш.Жанибека, не справился с управлением и совершил наезд на теплотрассу. Водитель погиб", - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 УК РК.

Назначены экспертизы, проводится следствие.

На днях сообщалось, что также в Аркалыке пьяный водитель снес остановку.