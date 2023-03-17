Пьяный водитель снес остановку в Аркалыке

По данным полицейских, мужчина находился в лёгкой степени алкогольного опьянения.

Фото: polisia.kz

В Аркалыке 26 летний водитель за рулем автомобиля марки "ВАЗ 2112" врезался в остановку общественного транспорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Сотрудники полиции доставили его в медицинское учреждение для освидетельствования. Мужчина находился в лёгкой степени алкогольного опьянения.

В настоящее время водитель водворен в комнату временного задержания. Составлен административный протокол по статье 608 КоАп РК.

Санкция статьи предусматривает арест сроком на 20 суток и лишение права управления автомобилем сроком на 7 лет, отметили в полиции.

Во время ДТП людей на остановке не было, добавили в ДП.