Водители с иностранными номерами больше не смогут избежать штрафов в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Водителям на машинах с иностранными номерами начнут приходить предписания о штрафах, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.
"С 21 октября предписания о нарушениях, зафиксированных системами фото- и видеофиксации в столице, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской областях, а также в Шымкенте будут приходить не только водителям с казахстанскими номерами, но и автовладельцам с иностранной регистрацией", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что такая возможность отсутствовала, потому как, предписания о нарушениях формировались только на основании записи в техническом паспорте автомобиля, зарегистрированного в РК.
"По иностранным номерным знакам невозможно было установить личность водителя и соответственно сформировать административное предписание. Между тем, за три последних года статистика ДТП, совершенных с участием автомобилей с иностранными номерами, выросла в два раза, необходимо было находить пути идентификации нарушителей на таких машинах", – добавили в пресс-службе.
Отметим, что на территории РК все водители, вне зависимости от страны регистрации транспортного средства, должны иметь полис обязательного страхования.
Генеральной прокуратурой совместно с Комитетом административной полиции, Национальным банком, Государственным кредитным бюро, являющимся владельцем единой страховой базы и ТОО "Коркем-телеком", держателями камер "Сергек", проведена большая работа по идентификации водителей, управляющих автотранспортом с иностранными номерами.
Сведения о лицах, управляющих автомобилем с иностранными номерами, будут определены на основании данных страхового полиса, в котором указаны все необходимые идентификационные сведения о личности и транспорте.