Водителя-"фокусника" выявили в Шымкенте – видео

Фото: пресс-служба ДП Шымкента

Автомобиль с подложным номером на Тамерлановском шоссе Шымкента обнаружила программа «Қорғау», после чего на задержание нарушителя ориентировали экипаж патрульной полиции, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции города.

При остановке авто стражи порядка обнаружили в багажнике оригинальный госзнак. По записям с дорожных камер установлено, что транспорт въехал в город с настоящими номерами, а через некоторое время оказался в фокусе видеокамер уже с фальшивыми.

«На 26-летнего водителя Mercedes-Benz составили протокол по части 4 адмстатьи «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств». Кроме того, у мужчины выявили неоплаченные штрафы более чем на 100 тысяч тенге за нарушения ПДД», – рассказали в полиции.

Авто нарушителя водворили на штрафную стоянку. А материалы административного производства направили в суд.

Водителю грозят административный арест до 5 суток и лишение прав на год.