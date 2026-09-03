Новая Конституция и роль отраслевой науки

Обновленная Конституция Казахстана закрепила в своем фундаменте непреходящие ценности: открытость, прозрачность, непреложную важность научного знания, бережное отношение к национальным ресурсам и концепцию прямого служения государства общественным интересам.

Эти конституционные ориентиры приобретают особое значение в контексте стратегических задач, стоящих перед транспортной отраслью.

Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил четкую цель: Казахстан должен стать основным транспортно-логистическим хабом Евразии, связывающим Китай с Центральной Азией, Кавказом, Ближним Востоком и Европой. Географическое положение страны открывает для этого уникальные возможности, однако их реализация требует не только расширения международных транспортных коридоров, но и качественного обновления всей отраслевой инфраструктуры.

В современных условиях конкурентоспособность дорожных маршрутов определяется уже не только их протяженностью и пропускной способностью. Не менее важными становятся надежность инфраструктуры, скорость движения грузов, цифровая интеграция, прозрачность логистических процессов и способность государства принимать решения на основе достоверных данных.

Поэтому достижение поставленной Главой государства цели напрямую связано с развитием отраслевой науки, собственных инженерных компетенций и новейших технологий.

Для дорожной науки это означает принципиальное изменение характера работы. Если прежде научные исследования преимущественно сопровождали исполнение отдельных инфраструктурных проектов, то сегодня они становятся одним из инструментов долгосрочного государственного развития. От науки ожидают не только новых знаний, но и практических результатов: внедренных технологий, современных нормативов, цифровых сервисов и инженерных решений, способных обеспечить безопасность, долговечность и эффективность транспортной инфраструктуры.

Такой подход последовательно применяется Министерством транспорта. В рамках государственной транспортной политики и трехлетнего плана министерства развиваются международные коридоры, модернизируется дорожная инфраструктура, внедряются цифровые решения и формируется единая система управления транспортными данными. Цифровизация рассматривается как один из ключевых инструментов превращения Казахстана в транзитный узел евразийского континента. Она призвана ускорить перевозочные процессы, повысить их прозрачность и обеспечить более эффективное управление инфраструктурой.

Наиболее наглядно эта транс­формация проявляется в новом понимании автомобильной дороги, которая перестает восприниматься исключительно как завершенный объект строительства.

Сегодня это стратегический государственный актив и важнейшая часть международных транспортных коридоров, которая должна безопасно и эффективно служить десятилетиями. Поэтому главным показателем становятся уже не только объе­мы выполненных работ, но и долговечность дорожных конструкций, безопасность движения, стоимость жизненного цикла, качество эксплуатации и возможность заблаговременно прогнозировать возникающие риски. Именно в этой системе КаздорНИИ выполняет роль отраслевого научного центра, объединяющего исследования, инженерную практику, цифровые технологии и нормативное сопровождение.

Одним из ключевых инструмен­тов такого перехода являются технологии информационного моделирования BIM. Для дорожной отрасли это значительно больше, чем трехмерная цифровая модель. Речь идет о формировании единой информационной среды, которая позволяет видеть полную историю объекта, учитывать его техническое состояние и принимать инженерные решения на основе объективной информации.

Практическое осуществление этого подхода в Казахстане уже началось с наиболее ответственных транспортных объектов – мос­товых сооружений. Совместно с международными партнерами ведется внедрение BIM-технологий при их проектировании, развитие современных методов цифрового мониторинга. Специалистами КаздорНИИ уже созданы цифровые модели около 100 мостов.

Следующим этапом должно стать распространение этого опыта на автомобильные дороги, что позволит обеспечить сквозное цифровое сопровождение объектов на протяжении всего жизненного цикла.

Еще одно важное направление – применение искусственного интеллекта. Уже сегодня современные диагностические комп­лексы способны автоматически выявлять трещины, колейность, просадки, дефекты дорожной разметки и элементов обустройства. Однако главный потенциал ИИ заключается не только в фиксации уже возникших проблем.

По мере накопления отраслевых данных интеллектуальные системы смогут оценивать остаточный ресурс конструкций, прогно­зировать развитие дефектов и рассчитывать оптимальные сроки ремонта. Это позволит перейти от устранения последствий к управлению рисками и заблаго­временному принятию решений. В перспективе ИИ станет полноценным помощником инженера, учитывающим климатические условия, транспортные нагрузки и характеристики материалов еще на этапе проектирования.

Не менее существенно меняется подход к качеству дорожно-строительных материалов. Конституционный приоритет науки предполагает, что решения должны приниматься на основе системных исследований, а не отдельных наблюдений. Именно поэтому КаздорНИИ на протяжении многих лет изучает качество дорожного битума и условия его применения.

Сегодня в Казахстане действуют 417 асфальтобетонных заводов. Проведенные исследования позво­лили сформировать одну из наиболее полных отраслевых баз данных по качеству битума и факторам, влияющим на долго­вечность дорожного покрытия.

Полученные результаты подтвердили важную закономерность: качество отремонтированной или построенной дороги определяется не только характеристиками материала на заводе-изготовителе. Не меньшее значение имеют условия транспортировки и хранения, соблюдение температурных режимов, исключение повторного нагрева и технологическая дисциплина при производстве и укладке асфальтобетонной смеси. Фактически наука позволила перейти от контроля отдельного материала к управлению всей технологической цепочкой.

По такому же принципу строит­ся работа по внедрению новых технологий. Международный опыт больше не может рассматриваться как готовое решение для механического копирования. Современный трансфер технологий предполагает изучение лучшей мировой практики, ее научную адаптацию к климатическим и эксплуатационным условиям Казахстана, лабораторные исследования, опытную апробацию и только после этого – включение в национальную нормативную базу.

Именно по этой логике сегодня осуществляется внедрение системы Superpave, которая проходит апробацию на шести пилотных участках республиканской дорожной сети. Для Казахстана это не просто применение зарубежной методики, а формирование собственного научного и нормативного подхода к проектированию асфальтобетонных смесей с учетом реальных климатических условий и транспортных нагрузок.

Все эти процессы свидетельствуют о гораздо более глубоком изменении, чем внедрение отдельных цифровых решений, материалов или методов испытаний. Конституция сформировала новый запрос к отраслевой науке. Ее задача сегодня заключается не только в сопровождении дорожных проектов, но и в обеспечении технологического суверенитета государства, развитии собственных инженерных компетенций и создании долгосрочной научной основы отраслевой политики.

В этом контексте меняется и роль КаздорНИИ. Институт последовательно трансформируется из классического научно-исследовательского учреждения в единый центр отраслевых компетенций, объединяющий научные исследования, инженерные разработки, цифровые технологии, международный трансфер знаний и нормативное сопровождение.

Основой этой модели становятся не только лаборатории и оборудование, но и накопленные базы данных, результаты многолетних наблюдений, международное партнерство и, самое главное, человеческий капитал – ученые, инженеры и молодые специалис­ты, способные создавать решения, отвечающие современным вызовам.

Обновленная Конституция задала четкий стратегический ориентир: будущее государства должно строиться на знаниях, ответственности и технологической состоятельности. Для дорожной отрасли это означает переход к новой культуре управления, основанной на научной объективности, прозрачности решений и бережном отношении к государственным ресурсам. Именно такая модель позволяет рассматривать современные автомобильные дороги не просто как километры построенной инфраструктуры, а как интеллектуальный, надежный и безопасный каркас устойчивого развития Казахстана.