Военнослужащая обвинила командира в домогательствах: Минобороны объявило результаты расследования

Заявления бывшей военнослужащей А.Б. Ельчибаевой о незаконном увольнении и домогательствах со стороны командира батальона не соответствуют действительности, сообщили в Министерстве обороны Казахстана. В ведомстве озвучили результаты расследования специальной комиссии, передает Kazpravda.kz.

Специальная комиссия, созданная по поручению министра обороны, завершила дополнительное расследование по посту в социальной сети о незаконном увольнении из рядов Вооруженных сил военнослужащей по контракту А.Б. Ельчибаевой и домогательствах к ней со стороны командира батальона.

«Комиссия Министерства обороны повторно тщательно изучила высказанные гражданкой А.Б. Ельчибаевой утверждения и доводы. По результатам детального расследования комиссия констатировала, что «факты», изложенные в заявлении А.Б. Ельчибаевой, не нашли документального подтверждения и не соответствуют действительности», – заявили в оборонном ведомстве.

Ранее, 6 мая 2022 года, отдел военной полиции Конаевского гарнизона по письменному обращению бывшей военнослужащей провел проверку. Весь личный состав батальона фактов неправомерных действий со стороны должностных лиц в/ч 54179 в отношении Ельчибаевой не подтверждает, говорится в сообщении министерства.

По результатам работы новой комиссии и рассмотрения материалов, собранных отделом военной полиции Конаевского гарнизона, а также анализа объяснительных военнослужащих войсковой части 54179, обвинения, предъявляемые гражданкой Ельчибаевой, также не нашли своего подтверждения, добавили в Минобороны.

«Следует отметить, что в ходе несения службы бывшая военнослужащая неоднократно получала замечания от командования батальона, привлекалась к дисциплинарной ответственности за незаконный пронос смартфона на территорию войсковой части.

3 мая 2022 года решением аттестационной комиссии А.Б. Ельчибаева была уволена из рядов Вооруженных сил РК по отрицательным мотивам за нарушение дисциплины и слабое освоение программы боевой подготовки», – пояснили в ведомстве.

В Минобороны напомнили, что согласно действующему законодательству РК в случае несогласия А.Б. Ельчибаевой с заключением аттестационной комиссии она имеет право обратиться в судебные органы.

Напомним, Ельчибаева рассказала фонду «Не молчи KZ», что была призвана на военную службу в войсковую часть Капшагая посёлка Шенгельды с 13 декабря 2019 года. Срок первоначального контракта составлял 3 года, но девушку уволили раньше положенного срока – 3 мая 2022 года, так как она не прошла аттестацию. Девушка заявила, что с самого начала службы подверглась преследованию и домогательству со стороны командира батальона.

После заявлений бывшей военнослужащей Минобороны в срочном порядке создало комиссию, которая выехала в воинскую часть и приступила к детальному изучению произошедшего.