Фото: Kazpravda.kz
Общество
Военнослужащая обвинила офицеров в домогательствах: министр обороны взял дело на личный контроль
Елисеева Екатерина
корреспондент

Казахстанская военнослужащая обвинила офицеров в домогательствах и преследованиях, передает Kazpravda.kz.

"По факту опубликования поста в социальной сети о незаконном увольнении из рядов Вооруженных сил военнослужащего по контракту Ельчибаевой А.Б. и фактов домогательства к ней со стороны командира батальона сообщаем, что в срочном порядке создана комиссия, которая выехала в воинскую часть и приступила к детальному изучению произошедшего. В случае подтверждения фактов, опубликованных рядовой Ельчибаевой А.Б. в социальных сетях, виновные будут привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения и возбуждения уголовного дела", – проинформировали в Министерстве обороны.

Отмечается, что ход расследования взят на личный контроль министра обороны.

Напомним, Ельчибаева рассказала фонду "Не молчи KZ", что была призвана на военную службу в войсковую часть Капчагая посёлка Шенгельды с 13 декабря 2019 года. Срок первоначального контракта составлял 3 года, но девушку уволили раньше положенного срока - 3 мая 2022 года, так как не прошла аттестацию.

"С самого начала моей службы в войсковой части я подверглась преследованию и домогательству со стороны командира 1 батальона (бывший) м-р Кошанова Е.М. У него есть семья, но это не останавливало майора Кошанова Е.М. Мои отказы он воспринимал крайне негативно, подвергал меня за это оскорблениям и издевательствам над моим достоинством. Подчиненные ему офицеры старались делать вид, что не замечают бесчинства, производимые майором Кошановым Е.М. А командование войсковой части в лице подполковника Байжан и его заместителя по политчасти закрывали глаза и не принимали никаких мер по перевоспитанию, более того, сами делали мне недвусмысленные намеки", – сообщила девушка.

Фото: Facebook/NeMolchiKZ

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