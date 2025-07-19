У которого свело ногу во время купания в реке

Фото: МЧС РК

Вчера на городском пляже Семея удалось предотвратить трагедию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС.

Во время нахождения в реке, подросток вдруг резко почувствовал себя плохо и начал звать на помощь. Охрипшие крики парня услышали военнослужащие МЧС во время патрулирования пляжа. Подросток находился в 10-11 метрах от берега. Один из спасателей поспешил к нему на помощь и вытащил тонущего на берег.

От медицинских услуг спасенный отказался, так как воды в легкие и организм не попало. Он остался на попечительстве своих друзей.