Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Главной особенностью мероприятия стал одновременный взлет воздушных судов Сил воздушной обороны с военных аэродромов в Астане, Таразе, Балхаше, Жетыгене, Караганде, Шымкенте, Талдыкоргане и Актау. В полетах были задействованы самолеты С-295, Су-30СМ, Су-27, Л-39С, вертолеты Ми-17, Ми-35, Ми-171, а также беспилотный летательный аппарат ANKA.

Личный состав почтил память прославленного военачальника Бауыржана Момышулы минутой молчания. К его 115-летию в пункте управления полетами военнослужащие оформили памятный уголок, посвященный жизненному и боевому пути участника сражения под Волоколамском.

Наставляя членов экипажей во время предполетного инструктажа, командиры подчеркнули значение мероприятия в плане укрепления преемственности поколений и продолжения славных боевых традиций защитников Отечества.

– Участие в этих полетах – большая честь и огромная ответственность для каждого военного летчика. Связав тренировочные занятия с именем Бауыржана Момышулы, мы выразили дань глубокого уважения к его заслугам перед Родиной. Его жизненные принципы и нравственные заветы являются духовным ориентиром и моральной опорой для военнослужащих, – сказал заместитель командующего Военно-воздушными силами полковник Медет Аскентаев.

Учебно-тренировочные полеты прошли в штатном режиме, все поставленные задачи были выполнены в полном объеме. Мероприятие наглядно продемонстрировало высокий уровень боевой готовности Военно-воздушных сил Казахстана и профессионализм летного и инженерно-технического составов.