На портале «Открытые НПА» размещен проект Минобороны РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам деятельности государственной авиации», сообщает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В документе сказано, что в Казахстане на законодательном уровне отсутствует норма привлечения государственной авиации на платной основе (соответствие стандартам и рекомендуемой практике Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

В ходе изучения опыта вооруженных сил иностранных государств по использованию военно-транспортной авиации установлено, что ряд стран, поддерживающих стандарты Международной организации гражданской авиации ИКАО, в том числе Великобритания, Корея, Германия, Турция, Египет, Россия и Беларусь, привлекают воздушные суда Вооруженных сил в гражданских целях на платной основе.

На законодательном уровне с соблюдением норм ИКАО предлагается снять ограничение для возможности использования госавиации на платной основе, а также предусмотреть использование государственной авиации в авиаперевозках на платной основе без снижения боевой подготовки и боевой готовности.

Среди аргументов в пользу этого предложения - возможность дополнительного стимулирования личного состава, задействованного на авиационных работах по грузоперевозке, увеличение поступлений в госбюджет за счет оказания платных услуг.

В настоящее время Вооруженными Силами Республики Казахстан эксплуатируются 15 воздушных судов военно-транспортной авиации. Ежегодно на проведение их ремонта и обслуживания затрачивается ориентировочно 7 миллиардов тенге. Лимиты, выделяемые на закупку, ремонт и модернизацию авиационной техники, не позволяют производить своевременную замену воздушных судов, завершающих эксплуатацию.

Проект опубликован для публичного обсуждения на портале «Открытые НПА» до 20 мая 2025 года.