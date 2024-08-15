Военный суд отреагировал на видео с участием сына мажилисмена Даулета Турлыханова

В Военном суде Алматинского гарнизона прокомментировали инцидент с осужденным Нурасылом Болатом, гуляющим по улицам Алматы, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В суде сообщили, что судебный акт по делу в отношении Болата Н. своевременно был направлен на исполнение в ДУИС Астаны, по месту его регистрации.

«Письмом службой пробации по Байконырскому району Астаны материал был возвращен без исполнения, в связи с тем, что адрес не соответствовал адресу по приговору. После чего судом проводились процедуры по установлению фактического места проживания осужденного, так как при запросе его данных указывалось два адреса, которые находятся в двух городах», - говорится в сообщении суда.

Кроме того, департамент Военного суда проводит проверку по установлению причин длительности указанных процедур.

В настоящее время приговор по делу передан в службы пробации по местам его регистрации в Алматы и Астане.

Напомним, в КУИС рассказали, что 14 августа по приговору ДУИС Нурасыл Болат был поставлен на учет службы пробации Медеуского района, где был ознакомлен с установленными судом ограничениями.

Однако в соцсетях появилось видео, где осужденный гражданин свободно передвигался по улицам Алматы, несмотря на судимость и ограничения.