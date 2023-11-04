Вокалиста Aerosmith обвинили в сексуальном насилии

В иске, который против Стивена Тайлера подала Жанна Беллино, утверждается, что она подверглась нападению вокалиста Aerosmith дважды в 1975 году, когда ей было 17 лет, передает Kazpravda.kz

Фото: MyRadio

Иск был подан в Верховный суд штата Нью-Йорк Жанной Беллино, сообщает Русская служба ВВС.

В документах по иску говорится, что когда она работала моделью на Манхэттене, друг организовал для них встречу с рок-группой после показа мод. В тот день Тайлер дважды подверг ее сексуальному насилию, утверждается в иске.

Первый инцидент произошел на прогулке, когда Тайлер якобы заставил ее зайти в телефонную будку, "грубо обращался" с ней и "щупал" ее — Беллино "сопротивлялась и изо всех сил и пыталась освободиться, но Тайлер удерживал ее", утверждает модель. Участники группы и другие сопровождающие их лица "смотрели, смеялись и не вмешивались", говорится в документах.

Второй эпизод произошел уже в баре отеля. Как утверждает модель, Тайлер прижал ее к стене и начал имитировать секс.

По ее словам, она "сопротивлялась и тянула его за волосы". Тайлер позвал ее в свою комнату, но она смогла высвободиться и убежать, напуганная и заплаканная.

По словам Жанны Беллино, она пережила "тяжелое и необратимое эмоциональное расстройство".

Тайлер обвинения со стороны модели и поданый в отношении него иск пока не комментировал. Би-би-си обратилась к представителям артиста.

Хотя предполагаемые инциденты произошли более полувека назад, в иске утверждается, что Беллино "страдала и будет страдать от сильной душевной и телесной боли, тяжелых и постоянных эмоциональных расстройств, физических проявлений эмоционального стресса, смущения, унижения и психологических травм".

В документе также отмечается, что она была "госпитализирована и получила лечение в результате инцидента" и до сих пор принимает лекарства, "чтобы справиться с сексуальным насилием".

Это не первое обвинение в сексуальном насилии в адрес Тайлера. Ранее с аналогичными обвинениями выступила другая женщина — Джулия Мисли. По ее словам, Тайлер состоял с ней в незаконных сексуальных отношениях, когда она была еще подростком.

В ее иске говорилось, что Тайлер использовал свой статус звезды шоу-бизнеса, чтобы "ухаживать, манипулировать, эксплуатировать и подвергать сексуальному насилию". Он даже убедил родителей Мисли разрешить ему стать ее законным опекуном, чтобы он мог перевезти ее через границу штата, не опасаясь ареста.

Вокалист Aerosmith те обвинения отверг.