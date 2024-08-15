Волонтеры из 27 стран мира соберутся в Астане на Слете лидеров движения СВМДА

Он состоится в октябре текущего года по инициативе президента, озвученной в ходе 6-ого Саммита СВМДА

Фото: МКИ РК

В связи с этим состоялось заседание оргкомитета с участием вице-министра культуры и информации Айзады Курмановой, заместителя генерального секретаря СВМДА Чжана Лиан, представителей МИД и акимата Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

На встрече обсудили программу предстоящего слета, логистику участников, организационно-технические моменты и вопросы безопасности.

Напомним, Слет волонтеров СВМДА состоится 3-4 октября в Астане. Участие примут 400 активистов из 27 стран Азии. Для них будут организованы тематические панельные сессии, образовательные и культурные мероприятия.

Целью Слета является обозначение роли волонтерства в реализации целей устойчивого развития и укрепление межкультурного диалога в странах Азии. Также встреча станет платформой для обсуждения важных социальных проблем.

Также, в рамках Слета запланировано 7-ое заседание Молодежного совета СВМДА, по итогам которого будут приняты совместные рекомендации по развитию волонтерства.