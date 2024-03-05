Более 5 тысяч саженцев саксаула высадили на дне Арала

С 1 по 3 марта в Кызылординской области прошел первый эковолонтерский проект «Syr qorǵany – sekseýil», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

Фото с сайта Минэкологии

Миссией данного проекта явялется восстановление экосистемы региона и защита от последствий экологической катастрофы Арала. Для достижения цели алматинским университетом были привлечены около 80 волонтеров. Участники при поддержке Минэкологии, а также местных исполнительных органов высадили 5100 саженцев саксаула на высохшем дне Аральского моря.

География волонтеров обширная. Есть участники из Алматы, Талгара, Астаны, Ташкента, даже из США. Активные граждане Кызылординской области, а именно жители Шиели, Жанакоргана, тоже приняли участие. За 3 дня волонтеры преодолели 1030 километров.

В первый же день участники посетили мемориальный комплекс «Қорқыт-ата». Затем вечером состоялась форсайт-беседа с участием эксперта Международного Фонда Спасения Арала Марии Заднепровской и заслуженного деятеля Казахстана, кинорежиссера Сергея Азимова. В ходе беседы собравшиеся посмотрели фильм режиссера под названием «Жоқтау», вышедший в 1988 году и рассказывающий о непростой судьбе Арала.