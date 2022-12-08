"Вопрос ответственности всей компании" – Ускенбаев о смерти сотрудника "АрселорМиттал Темиртау"

Он отметил, что по поручению главы государства правительством создана не одна, а несколько комиссий

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Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев прокомментировал смерть рабочего на "АрселорМиттал Темиртау" и принес соболезнования его родным и близким, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Я приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Это страшная трагедия. Я думаю, у всех казахстанцев вызывает возмущение тот факт, что не во время каких-то бедствий, а в мирное время человек может пойти на работу и лишиться жизни", – сказал Ускенбаев.

Он отметил, что по поручению главы государства правительством создана не одна, а несколько комиссий по всем направлениям.

"Они занимают жесточайшую позицию. Я думаю, результаты мы скоро увидим. У нас ставится вопрос не только об ответственности отдельных сотрудников, но и всей компании", – резюмировал министр.

Напомним, сегодня стало известно, что на коксохимическом производстве металлургического комбината АО "АрселорМиттал Темиртау" погиб рабочий.