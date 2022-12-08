Рабочий погиб на "АрселорМиттал Темиртау"

На коксохимическом производстве металлургического комбината АО "АрселорМиттал Темиртау" погиб рабочий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

"8 декабря на коксохимическом производстве металлургического комбината АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел смертельный случай. Погиб газовщик АО "АрселорМиттал Темиртау" 1982 года рождения. Создана специальная комиссия. Причины случившегося расследуются", – говорится в сообщении.

В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по ст. 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются", – сообщили в полиции.