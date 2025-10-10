Вопросы поддержки социальных предпринимателей обсудили в Астане

Традиционный воркшоп по развитию социального предпринимательства на региональном уровне состоялся в столице на базе центра Social Innovation Hub, созданного при поддержке акимата Астаны, сообщает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

На встрече присутствовали депутаты, руководители управлений предпринимательства, секретари специальных комиссий по формированию Реестра субъектов социального предпринимательства, а также главы региональных СПК.

По словам президента Ассоциации социальных инноваторов Гульмиры Пармышевой, это их четвертый воркшоп, организованный совместно с Министерством национальной экономики РК для местных исполнительных органов, и главная цель этого совещания – обмен опытом, выработка решений системных барьеров и поиск новых инструментов поддержки социальных предпринимателей.

Как сказал заместитель руководителя управления по развитию предпринимательства и инвестициям Астаны Куаныш Сапаров, на сегодняшний день 58 социальным предпринимателям предоставлены безвозмездные гранты от акимата, 28 предпринимателям - кредиты под сниженные проценты через Фонд «Даму», 19 предпринимателям - нежилые здания по низким ценам через Ассоциацию социального предпринимательства.

По информации столичного акимата, в Казахстане насчитывается 1520 субъектов социального предпринимательства, в том числе максимальное число находится в Астане – 268.

«По всей стране социальное предпринимательство развивается в сфере образования, здравоохранения, социальных услуг, обрабатывающей промышленности, искусства, развлечений, отдыха, торговли и других отраслей. В частности, столица является примером для других в плане развития социального предпринимательства», – сообщают представители городской власти. 

Во время воркшопа участники провели несколько панельных сессий, на которых обсудили актуальные вопросы и планы на перспективу.

