Вопросы повышения престижа рабочих профессий обсудили на молодежном форуме в Астане

Фото: Президентский центр УДП РК

В Президентском центре РК прошел молодежный форум, посвященный Году рабочих профессий «Адал адам – адал еңбек», передает корреспондент Kazpravda.kz

Организаторами данного мероприятия также выступили Ассамблея народа Казахстана, РОО «Ассамблея жастары».

Проведение молодежного форума ставит своей целью популяризацию образа человека труда и продвижение принципов уважения к труду через мотивационные встречи с известными профессионалами в разных отраслях.

В данном мероприятии приняли участие около 150 человек.

«В своем Послании народу «Справедливый Казахстан: Закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» Президент страны К.К.Токаев сформулировал главные задачи Года рабочих профессий следующим образом: «Предстоит осуществить реформу системы технического и профессионального образования. Год рабочих профессий будет также содействовать продвижению в нашем обществе идеи трудолюбия и профессионализма». Мировые экономические кризисы последних лет со всей очевидностью продемонстрировали, что без реального сектора экономики в лице промышленности и сельского хозяйства не может развиваться и процветать никакое государство. Более того, в постиндустриальную эпоху рабочие профессии переживают самую настоящую эпоху ренессанса, требуя серьезной квалификации, интеллектуального потенциала, высоких навыков управления современным оборудованием и владения цифровыми технологиями. По оценкам экспертов, через 5 лет Казахстану потребуется около миллиона специалистов с профессионально-техническим образованием. Только упорный созидательный труд был и остается единственным инструментом достижения личного жизненного успеха и процветания общества в целом», – сказал в своем выступлении директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат.

Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов в своём приветственном слове отметил важность эффективного использования возможностей социального роста для молодежи.

«Ассамблея – это в первую очередь люди. Мы должны показать яркие примеры честного служения своему делу, которые будут мотивировать казахстанскую молодежь, а также вклад представителей этносов в развитие страны и общества. Мы выстраиваем тесное взаимодействие с учащимися профессиональных учебных заведений с целью создания для молодежи новых возможностей и генерации интересных проектов. Для нас важно, чтобы рабочая молодежь всегда могла эффективно для себя использовать возможности социального роста и открыть для себя возможности через участие в общественной жизни. Уверен, что сегодняшний форум станет хорошей площадкой для знакомства молодежи, обмена опытом, а также интересного взаимодействия с нашими спикерами»», – пояснил он.

Своим мнением также поделился первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов.

«В соответствии с планом мероприятий по проведению Года рабочих профессий предусмотрено: создание новых рабочих мест, утверждение профессиональных стандартов и новых учебных программ для получения востребованных на рынке труда навыков, усиление взаимодействия между работодателями, школами и колледжами, развитие института наставничества, проведение ярмарок вакансий и обучение школьников и студентов ТиПО навыкам поиска работы и трудоустройства, создание безопасного рабочего места, а также мероприятий, направленных на повышение имиджа рабочих профессий», – аргументировал спикер.

Также в работе молодежного форума приняли участие Қазақстанның Еңбек Ері, проходчик подземного участка рудника «Западный» ТОО «Корпорация Kazakhmys» Турсынбек Макишев, Қазақстанның Еңбек Ері, ветеран угольной промышленности Рышат Амренов, металлург Актюбинского завода ферросплавов Александр Ольтов, мажилисмен Максим Рожин, директор департамента технического и профессионального образования Минпросвещения РК Асет Муханбетов, начальник отдела маркетинга и продаж коммерческой деятельности ТОО «Maker» (ТОО «Корпорация Казахмыс») Нариман Ахметжанов руководитель отдела развития инвестиционно-строительного холдинга «BI Group» Айбек Орынбеков.

В своих выступлениях эти спикеры мотивировали представителей молодежи к самореализации в конкретных отраслях экономики, популяризировали рабочие специальности, продемонстрировав свои профессиональные успехи и трудовые достижения в качестве наглядного практического примера.

Кроме того, на полях форума были обсуждены вопросы повышения престижа рабочих профессий в молодежной среде, проблем качественного профессионального образования и обеспечения рынка труда специалистами, обладающими современными компетенциями.