Вопросы продовольственной безопасности, а также насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами рассмотрены на заседании Межведомственной комиссии Совета безопасности под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Второй год подряд Казахстан собирает рекордный урожай зерновых. В 2025 году валовой сбор составил более 27,1 млн тонн. Впервые урожай масличных культур достиг 4,8 млн тонн. Валовой сбор картофеля составил 2,9 млн тонн, что на 300 тыс. тонн превышает уровень прошлого года.

Как отметил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, объемы производства зерновых, бобовых, масличных и овощей полностью покрывают потребности внутреннего рынка и формируют экспортный потенциал.

В 2025 году на динамику цен на основные продукты питания существенное влияние оказали внешние факторы – мировая ценовая конъюнктура и логистические издержки. Наибольшее ценовое давление пришлось на мясную и молочную продукцию, а также на масла и жиры, что соответствует общемировым тенденциям. По данным ФАО, в ноябре индекс цен на мясо составил 124,6 пункта, на масла и жиры – 165%, на молочную продукцию – 137,5%. Наиболее выраженный рост в текущем году продемонстрировала говядина, что обусловлено высоким спросом на внешних рынках при многолетнем сдерживании цен на внутреннем рынке.

Начиная с середины года ценовая ситуация по социально значимым продовольственным товарам, подпадающим под государственное регулирование, стабилизирована. В течение последних шести недель подряд средний индекс цен на СЗПТ сохраняется на нулевом уровне. Сдерживание цен обеспечено за счет комплекса мер государственного регулирования и прямого насыщения рынка. В том числе заключения меморандумов с отечественными производителями по фиксации цен на ключевые позиции (соль, яйца, картофель, подсолнечное масло), введения запрета на вывоз живого скота и квотирования экспорта мяса КРС.

Для поддержки продукции отечественных товаропроизводителей Министерство торговли и интеграции расширило круг субъектов внутренней торговли, обязанных предоставлять не менее 30% полочного пространства под продовольственные и непродовольственные товары отечественного производства. С этого года требования распространяются не только на торговые сети, но и на всех субъектов внутренней торговли – порядка 760 тыс. хозяйствующих субъектов.

Для развития животноводства в 2026 году начнется реализация Комплексного плана развития отрасли. Документ предусматривает льготное кредитование оборотных средств по всем направлениям животноводства, финансирование приобретения племенного поголовья, развитие инфраструктуры отгонных пастбищ и меры по кадровому обеспечению отрасли.

«Уже в сентябре этого года начато финансирование программы льготного кредитования откормочных площадок. В целом в отрасль планируется направить не менее 200 млрд тенге кредитных средств. В дальнейшем объем финансирования будет увеличен», — сообщил Азат Султанов.

На заседании отмечен устойчивый рост производства продуктов питания с высокой импортозависимостью. За 11 месяцев 2025 года производство сыров и творога достигло 48,5 тыс. тонн (+8,7%), сахара – 142,2 тыс. тонн (+18%), мяса птицы – 337,1 тыс. тонн (+3,3%), колбасных изделий – 71,7 тыс. тонн (+6,9%), рыбной продукции – 65,2 тыс. тонн (+9,5%).

Для полного ухода от импортозависимости реализуются инвестиционные проекты. В птицеводстве запланирована реализация 8 крупных проектов общей мощностью 241 тыс. тонн мяса в год на сумму 167,9 млрд тенге с завершением до 2028 года. В сахарной отрасли в 2026 году в Жамбылской области начнется строительство сахарного завода Zhongkai Guoyuan (Anhui) мощностью 8 тыс. тонн сырья в сутки. В Алматинской области подписано соглашение с инвестором Qazaq Arab Sugar о строительстве завода аналогичной мощности на первом этапе.

Для увеличения обеспеченности сырами, творогом и колбасными изделиями в 2026 году планируется реализация 10 проектов по переработке молока на сумму 35,1 млрд тенге и 14 проектов по переработке мяса на сумму 32,8 млрд тенге. Сырьевую базу обеспечат новые молочно-товарные фермы (МТФ), создаваемые в рамках тиражирования опыта Северо-Казахстанской области. Уже профинансированы 95 МТФ общей мощностью 540 тыс. тонн молока в год, из них 53 фермы введены в эксплуатацию.

Как было отмечено на заседании, экспорт продукции агропромышленного комплекса Казахстана продолжает расти. В растениеводстве объем экспорта в стоимостном выражении увеличился на 41,2% и составил $2,3 млрд. Рост обеспечен за счет традиционных экспортных позиций – пшеницы, подсолнечного масла, кормов для животных, ячменя и семян льна. В животноводстве экспорт вырос на 25,7% и достиг $222,6 млн.

Сохраняется устойчивый спрос на казахстанскую продукцию АПК на внешних рынках. Более 80% экспортных поставок формируется за счет топ-10 стран-импортеров, при этом ключевыми рынками остаются страны Центральной Азии, Китай и Россия, а также государства Ближнего Востока и Европы.

Для этого выстраивается внешняя торгово-логистическая инфраструктура и расширяются инструменты поддержки экспорта. Дополнительные условия для продвижения казахстанской продукции созданы за счет соглашений о свободной торговле ЕАЭС с рядом стран, включая ОАЭ, Монголию и Индонезию.

Финансовая и институциональная поддержка экспорта осуществляется через Экспортно-кредитное агентство и АО «QazTrade». С начала года поддержка экспортеров продукции АПК составила порядка 119 млрд тенге. Реализуются программы экспортной акселерации и торгово-экономические миссии, по итогам которых заключаются экспортные контракты.

Отдельно на заседании рассмотрены вопросы обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами. Разработана Концепция развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025–2040 гг., предусматривающая увеличение объемов переработки нефти с 18 до 30 млн тонн в год в 2025–2032 гг. и до 40 млн тонн к 2040 году.

По итогам заседания вице-премьер поручил Министерству энергетики совместно с холдингом «Байтерек» детально изучить потенциал развития углехимии для производства новых видов топлива и стратегически важных продуктов. Министерству сельского хозяйства поручено разработать план мероприятий по повышению эффективности использования земель сельхозназначения и мер господдержки с акцентом на встречные обязательства фермеров.