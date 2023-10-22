Вопросы улучшения сервиса на вокзалах Актюбинской области поднял министр транспорта

Фото: акимат Актюбинской области

В ходе рабочей поездки в Актюбинскую область министр транспорта Марат Карабаев посетил железнодорожные вокзалы городов Актобе и Кандыагаш, где ознакомился с деятельностью предприятий.

«Оба предприятия по итогам 2022 года имеют отрицательные финансовые показатели. В этой связи министр обсудил с руководством вокзалов планы по развитию социально важных объектов транспортной инфраструктуры Актюбинской области, а также вопросы улучшения сервиса пассажиров», – говорится в сообщении акимата области.

Вокзалы станций Актобе и Кандыагаш построены в 1976 и 1984 годах. В 2013 году проведен их капитальный ремонт.

На сегодняшний день через вокзалы курсируют 18 маршрутов, включая международные транзитные пассажирские поезда.