Восемь уголовных дел по фактам наркограффити возбудили в ВКО

Дана Аменова
При обходе жилых кварталов областного центра выявлено свыше 50 наркограффити

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Усть-Каменогорске проведена масштабная акция по борьбе с так называемыми «наркограффити» — надписями с рекламой онлайн-магазинов наркотиков и предложениями «работы закладчиком», сообщает Kazpravda.kz

В акции приняли участие около 100 человек: сотрудники прокуратуры города, полиции, местных исполнительных органов и активисты молодежных движений.

В ходе обхода жилых кварталов выявлено свыше 50 надписей наркограффити. По результатам рейдов возбуждено 8 уголовных дел по факту «Пропаганда или незаконная реклама наркотиков» (ст. 299-1 УК РК).

В прокуратуре напомнили, что нанесение подобных надписей — это не безобидный поступок, а уголовно наказуемое деяние и может привести к суровому наказанию и реальному сроку лишения свободы.

Там же призвали жителей быть внимательными: если вы заметили сомнительные надписи — незамедлительно сообщайте об этом в полицию. Это вклад каждого в сохранение жизни и здоровья молодежи, в безопасность города.

#прокуратура #уголовное дело #наркограффити

