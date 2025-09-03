Мероприятие было посвящено 80-й годовщине победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: пресс-служба Президента РК

80 тыс. голубей мира и 80 тыс. воздушных шаров взмыли в небо над пекинской площадью Тяньаньмэнь в завершающей части торжественного парада. Выпущенные птицы символизируют 80-летие победы над японскими захватчиками, а также стремление к миру.

Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны.

За 8 лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае.

Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад в Пекине.