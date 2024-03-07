Воспитательский шапалак

Общество
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Валентина Мелехова

За неделю двоих детей избила воспитатель детского сада в Костанае.

фото из архива "КП"

Нерадивого педагога не смущало даже то, что в течение всего рабочего дня группа находится под видеонаблюдением, и именно благодаря этим записям удалось вскрыть нелицеприятные факты. Инциденты с разницей всего в четыре дня произошли в ГКП «Ясли-сад № 27».

Первым под горячую руку воспитателя попал мальчик. На записи отчетливо видно, что вполне спокойный трехлетний малыш несет стульчик в угол комнаты, за что, вероятно, и получает увесистую пощечину от разъяренного воспитателя. Она хватает ребенка и за руку, словно игрушку, тащит к середине группы, где и усаживает на принесенный им стул. А через пару дней в Сети появилось еще одно видео, где этот же педагог ударяет по щеке девочку, которая во время обеда уронила ложку. В результате – у ребенка царапина на всю щеку и гематома.

В ходе разбирательств выяснилось, что первый случай произошел 23 февраля, а второй – 27-го. Педагог уволен за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по ст. 52 Трудового кодекса РК.

В ДП Костанайской области сообщили, что на уже бывшего воспитателя детского сада заведено два административных производства. Экспертиза показала, что здоровью девочки нанесен легкий вред, за что экс-педагогу грозит штраф в 15 МРП или же арест на 15 суток. А вот в случае с мальчиком результаты еще не готовы, и, возможно, наказание будет более суровым.

Любопытно, что воспитатель была на хорошем счету. Ее общий трудовой стаж составлял восемь лет, шесть из которых она работала в детском саду № 27. В отделе образования утверждают, что ранее ничего подобного за педагогом замечено не было. Что побудило ее на столь жестокое обращение с детьми, остается только догадываться.

#дети #Костанай #воспитатель #побои #детский сад

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