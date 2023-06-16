Воспоминания о детстве

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Валентина Мелехова

Игрушки разных поколений, представленные на музейной выставке, объединили костанайцев всех возрастов.

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Детство – лучшая пора. У каждого поколения казахстанцев оно выдалось особенным. Но их объединяет одно – любовь к игрушкам, с которыми связаны самые трепетные воспоминания.

Целую коллекцию игрушек на суд зрителя представил Костанайский областной историко-краеведческий музей: здесь выставлены экспонаты из 40-х годов и современные изделия детской развлекательной индустрии. Каждый может найти здесь частичку своей души: и деревянная лошадка-качалка, и советская юла, и целая коллекция домовых, и так полюбившаяся современным девчонкам кукла ЛОЛ в тряпичном исполнении.

Самый раритетный, а оттого и самый уникальный экземпляр – сани с амортизаторами, датируемые 1942 годом выпус­ка. Их музей приобрел у своей же сотрудницы за 100 тенге в 1994-м. С тех пор коллекция фонда начала пополняться. Кстати, часть экспонатов – из хранилища музея, это самые старые игрушки. А современные, в основном сшитые из ткани и вязаные, – творения местных мастериц.

– Изначально у нас была идея сделать интерактивную выставку, то есть мы хотели, чтобы посетители не только смотрели, но еще и могли потрогать, пощупать игрушки, к сердцу прижать. Такая свое­образная терапия. Но прикладники попросили этого не делать, ведь если каждый будет тискать тряпичные куклы, они потеряют свой товарный вид, и их потом не смогут продать, поэтому мы отказались от этой идеи. Но в любом случае выс­тавка пользуется популярностью. Здесь мы тоже использовали такой маркетинговый ход – сделать все для детей. Ведь если доволен ребенок, автоматически доволен и взрослый. И это работает. За несколько дней мы поняли, что выставка интересна абсолютно всем поколениям. Каждый может найти здесь игрушку из своего детства, – отметил директор Костанайского областного историко-крае­ведческого музея Батырхан Жумабаев.

Всего на вставке представлено порядка 200 экспонатов. Половина из них – личная коллекция раритетных моделей машин сотрудника музея. Любовь к авто у Ерболата Сарсенбаева зародилась с самого детства. И неспроста. Он родился и вырос в семье автомобилистов: отец работал водителем, да и мама стала первой женщиной-казашкой в Сарыкольском райо­не, севшей за руль.

– Собирать коллекционные машины я начал в 19 лет, когда стал самостоятельно зарабатывать. Первые две модели – британский внедорожник Land Rover Range Rover Sport HSE и итальянский суперкар Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera – приобрел в 2015 году в торговых домах Костаная. На сегодня в моей коллекции более 100 моделей автомобилей. Большую часть покупаю в Казахстане, а некоторые экземпляры были доставлены из России – Казани, Хабаровска, Челябинска, Екатеринбурга, а также из деревни Коледино Московской области. В будущем планирую собирать грузовые автомобили, сельхозтехнику, спецтехнику, военную технику, автобусы, но и, конечно, пополнять коллекцию легковых автомобилей, – рассказал ­Ерболат Сарсенбаев. – Цель моего хобби – не просто собирать машины, а сохранить историю мирового автопрома для будущего поколения. Некоторые модели уже не выпус­каются, и есть определенные экземпляры коллекционных машин, которые очень тяжело найти.

Словом, коллекция Ерболата не оставила равнодушным ни одного посетителя. Как и в ­целом выставка игрушек, которая в Костанае проводится впервые. Однако, учитывая ­интерес горожан, руководство музея решило сделать подобные экспозиции традиционными.

#Костанай #выставка #музей #игрушки

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