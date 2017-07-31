Война и мир Статьи 596 Дулат Молдабаев

Give me some water…



В некоторых странах при обсужде­нии проектов государст­венного бюджета увеличить расходы на армию предлагают за счет сокращения затрат на образование, культуру, социальное обеспечение и другие, не менее важные сферы. Между тем образование называют мощным двигателем устойчивого развития, который может привести к обеспечению достойной жизни для всех.



Полтора года назад официаль­но вступили в силу 17 целей, изложенных в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Документ был принят лидерами государств в сентябре 2015 года на саммите Организации Объеди­ненных Наций. В течение предстоящих лет, за которые должны быть достигнуты эти универсально применимые новые цели, страны активизируют усилия, направленные на искоренение нищеты во всех ее формах, борьбу с неравенством и решение проблем, связанных с изменением климата.



Выступая на том саммите ООН, Глава нашего государства



Нурсултан Назарбаев предложил всем странам перечислять 1% своего оборонного бюджета в Специальный фонд ООН на Цели устойчивого развития.



– Негативный тренд усу­губляет­ся конфликтами в странах Ближнего Востока, Африки и Азии. Нынешний миграционный кризис связан не только с войнами, но и с дисбалансами развития. В XXI веке успешные государства будут отличать не арсеналы вооружений, а способность генерировать передовые идеи и создавать орбиту притяжения, – отметил тогда Нурсултан Назарбаев.



Президент Казахстана добавил, что согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в 2014 году совокупные военные расходы всех государств превысили 1,7 трлн долларов, или порядка 2,3% мирового ВВП. Президент Казахстана подчеркнул, что мероприятия ООН представляют собой хорошую возможность для объединения во имя общего перспективного будущего.



– Лучшее, что мы можем сделать – это не дать надеждам человечества разбиться о рифы современных угроз и вызовов. Казахстан готов приложить все усилия и ресурсы в дело глобального развития, – сказал он.



Цели в области устойчивого развития направлены на продолжение усилий, призванных положить конец нищете во всех ее формах. Уникальность новых целей состоит в том, что они призывают все страны – бедные, богатые и со средним уровнем дохода – содействовать процветанию при одновременном обеспечении защиты планеты. В них признается, что ликвидация нищеты должна быть неразрывно связана с реализацией стратегий, содействующих экономическому росту и направленных на удовлетворение ряда социальных потреб­ностей, в том числе в области образования, здравоохранения, социальной защиты и обеспечения возможности трудоустройства, при одновременном решении проблем, обусловленных изменением климата, и обеспечении охраны окружающей среды.



Каждый восьмой человек на Земле живет в условиях крайней нищеты, 800 млн человек элементарно недоедают, более миллиарда землян лишены возможности пользоваться электроэнергией, 2 млрд жителей Голубой планеты испытывают нехватку чистой воды. Государства – члены ООН намерены решить эти проблемы к 2030 году, поставив перед собой 17 конкретных целей в области ликвидации бедности и голода, защиты окружающей среды, охраны здоровья, соблюдения прав человека.



Этот безумный, безумный мир



В информационном пространстве полно тревожных заголовков: «Россия и Китай вооружаются быстрее Америки», «Расходы на оборону: Россия и Китай нагоняют Запад». Новостные ленты сообщают, что за последние 3 года расходы Ирана на оборону выросли в целом на 80%, растут военные бюджеты Армении, Грузии, Турции.



Однако встречаются и успокаи­вающие новости. В 2013 году расходы на оборону во всем мире снизились на 1,9%. Впрочем, объяс­нить это очень просто: главная причина – в уменьшении затрат Соединенными Штатами, которые сократили свой военный бюджет после вывода войск из Ирака. Не произойди это событие, общемировой показатель продолжал бы демонстрировать рост, поскольку немалая часть стран увеличивает финансовые отчисления на военные нужды. На долю США приходится более трети глобальных расходов на оборону, поэтому сокращение военного бюджета американцами сильно изменило общую статистику.



Тот же Стокгольмский международный институт исследования проблем мира составил список стран по военным расходам за 2016 год. На первом месте располагаются США, выделившие 611 млрд долларов на свои военные нужды, на втором – Китай – 215 млрд долларов. Россия, где затраты на военные цели достигли 69,2 млрд долларов, оказалась на третьем месте среди полутора десятка стран в этом перечне.



Расположившиеся на четвертой и пятой позициях Саудовская Аравия и Индия, выделившие на военные нужды соответственно 63,7 млрд долларов и 55,9 млрд долларов, потеснили такие крупные европейские страны, как Франция, Великобритания, Германия и Италия. Вместе с тем обращает внимание, что военные расходы России в 2016 году составили всего 27% от общего объема военных расходов европейских членов НАТО. Замыкает весь список из 15 стран Израиль.



В докладах Stockholm International Peace Research Institute приводится информация о военных расходах, доступная в открытых источниках. Речь идет не только о затратах на производство оружия, но и о содержании войск и персонала, административных тратах, расходах на исследовательскую деятельность, ремонт и реализацию строительных проектов. В них институт включает все государст­венные затраты на проведение военных учений, денежное довольствие военнослужащих, другие выплаты персоналу, эксплуатационные расходы, затраты на закупки оружия и оборудования, военное строительство, научные исследования и разработки, административные расходы.



Несомненно, на оптимизацию оборонных бюджетов повлияло и снижение цен на нефть. Ряд стран, обладающих нефтяными месторождениями, в 2016 году сократил расходы на оборонную сферу – Венесуэла, Южный Судан, Азербайджан, Ирак, а Саудовская Аравия в прошедшем году снизила затраты на оборону на 30%. Лишь 2 из полутора десятка стран с наибольшим падением военных расходов в 2016 году не являются экспортерами нефти, отмечают аналитики. В то же время Алжир, Иран, Кувейт и Норвегия пренебрегли удешевлением нефти, и за ценой не постояли, удержав планку расходов на оборону на прежнем уровне.



Еще в 2014 году эксперты прогно­зировали, что одновременно с сокращением военных бюджетов многих стран Североатлантического альянса центр тяжести в оборонной сфере будет смещаться в южные и восточные страны. По предположениям военных аналитиков, именно Россия, азиатские государства и страны Ближнего Востока повлия­ют на рост глобальных военных расходов в ближайшие годы. Так, в 2016 году Китай выделил на оборонные нужды больше, чем Великобритания, Германия и Франция вместе взятые.



Однако руководитель исследования SIPRI Сэмюэль Перло-Фримэн полагает, что данные по Китаю очень непрозрачны, поэтому сложно сказать, на что именно пойдут эти средства. К примеру, выросшие китайские военные расходы могут пойти в том числе и на улучшение бытовых условий военнослужащих и повышение их денежного довольствия, а также на перевооружение и боевую подготовку.



Загадочный Восток



На динамику глобальных расходов на оборону влияют множественные причины. Так, на Ближнем Востоке оборонные расходы продолжали расти не один год, что связано не только с напряженным политическим положением в регионе, но и с поступлением нефтяных доходов. Такой тренд наглядно характеризуют объемы затрат на оборону, например, Саудовской Аравии. И масштабные денежные вливания в этой сфере могут иметь не только военно-стратегические причины.



Совокупный объем военных расходов растет и в африканских странах, например, Алжир инвестирует в оборонный сектор часть доходов от добычи нефти и газа. Военные расходы наращиваются и в странах Центральной Америки, таких как Никарагуа, Гватемала и Гондурас. По мнению экспертов, это связано в первую очередь с борьбой против наркокартелей.



В общей сложности военные расходы в мире в абсолютных числах вырастут, однако во многих странах в это же время будет продолжаться экономический рост, таким образом, доля военных расходов в ВВП будет снижаться. Что же касается расстановки сил в оборонной сфере, то сохранится текущая тенденция, то есть доля Запада постепенно падает в сравнении со странами с большой численностью населения – такими как Китай или Индия.



Не оставили без внимания специалисты и такой расклад. По итогам 2016 года Россия расходовала на оборону в долях от ВВП 5,3%. США затратили на оборону 3,3%, Индия – 2,5%, Китай – 1,9%. Таким образом, военные расходы России выглядят непропорциональными по отношению к ВВП и численности населения, ведь объем российского ВВП в разы меньше американского и китайского, а по числу жителей Россия примерно в 2 раза уступает США и почти в 10 раз – Китаю.



Столь огромные суммы, которые теоретически должны повышать национальную безо­пасность, укреплять оборону страны и способствовать перевооружению армии, находят несколько объяснений. Это и протяженная граница с соседними странами, и долгие годы немодернизировавшееся вооружение, что порождает острую необхо­димость в перевооружении. Ведь чем протяженнее граница страны, тем больше должны быть оборонные расходы – это аксиома. К тому же в отличие от многих стран у России нет «старшего брата», который взял бы на себя часть груза заботы о безопасности.



Между тем, согласно таблице, составленной SIPRI, расходы на оборону в Израиле составили 5,8% от ВВП. Самой же милитаризованной страной, если соотнести оборонные расходы с размером экономики, получилась Саудовская Аравия, где на военные нужды в 2016 году затратили 10% ВВП.



Система ассигнования военных расходов в странах Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки очень сильно разнится с принятой практикой в странах Запада. Главная особенность в том, что нередко расходы на военные нужды проходят по статьям бюджета, финансирую­щим оборону и внутреннюю безопасность в целом, поэтому определить уровень реального финансирования армии значительно сложнее. Помимо этого, довольно часто средства, выделяемые из оборонного бюджета, идут только на обеспечение повседневной служебно-боевой деятельности Вооруженных сил. Программы же модернизации и закупок вооружения и военной техники и строительства военных объектов зачастую проплачивают из других статей бюджета или из специальных неправительственных фондов, а также с использованием финансовых ресурсов, имеющихся у высшего руководства страны.



Военными бюджетами ряда стран не предусмотрено финансирование большинства программ военных НИОКР и предприятий отечественного военно-промышленного комплекса, а средства на закупки импортного вооружения и военной техники распределяют­ся из специальных фондов президента или премьер-министра. Бюджетная статистика некоторых стран региона характеризуется высокой степенью закрытости расходных статей. Иногда в структуре бюджетных документов можно найти только одну статью военных расходов, скажем, для финансирования министерства обороны, не предусма­тривающую их распределение по видам вооруженных сил и целевому назначению.



В Алжире, например, на нужды армии дополнительные финансовые средства могут выделяться из каких-нибудь внебюджетных источников, в том числе из специального президентского фонда, пополняемого незапланированными бюджетом доходами от продажи нефти и природного газа. Средства на закупки вооружения и военной техники в Марокко выделяются из государственного бюджета, а в случае, если этих средств не хватает, король может принять решение выделить недостающие финансы из специальных внебюджетных фондов.



Одним из важнейших направлений ассигнования расходов на оборону во многих государствах Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки и сегодня называют закупки вооружения и военной техники. Возможности национальной оборонной промышленности стран региона ограничены, и потребности вооруженных сил обеспечивают­ся в основном за счет импортных поставок готовых образцов ВВТ и запасных частей. Линейка отечественных предприятий по выпуску военной продукции представлена, как правило, отдельными образцами бронетанковой техники, кораблей и катеров, артиллерийского во­оружения и стрелкового оружия, а также боеприпасов малого и среднего калибра.



Ученье – свет



Даже 1% от этих сумм с многими нулями помог бы, к примеру, достичь четвертой цели устойчивого развития: обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. Как-то на саммите по образованию и развитию экс-генсек ООН Пан Ги Мун отметил, что образование – самый эффективный инструмент борьбы с глобальными угрозами.



– Нет более мощной силы против воинствующего экстремизма, чем девочка с книжкой, – сказал он.



По мнению специалистов



ЮНЕСКО, бедность на планете сократилась бы вдвое, если бы у всех взрослых людей был, по крайней мере, аттестат о среднем образо­вании. На сегодня во многих странах по-прежнему далеко не все население заканчивает школу. А между тем наличие у всех взрослых законченного среднего образования освободило бы от нищеты 420 млн человек, привело бы к снижению вдвое общего числа бедных на планете и на две трети снизило бы показатели нищеты в странах Африки к югу от Сахары и в регионе Южной Азии.



К сожалению, потенциальные возможности образования не помогли в последние годы продвинуться в сокращении числа детей, неохваченных школьным образованием. Очень много еще детей начального школьного возраста в мире лишено возможности получать знания, среднюю школу не заканчивает треть молодого населения. 2 года назад в мире насчитывалось в общей сложности 264 млн детей, неохваченных школьным образованием.



Более половины детей, не посещающих школу, живет в африканских странах, расположенных к югу от Сахары. При сохранении таких тенденций из 61 млн детей начального школьного возраста, не посещающих сегодня школу, 17 млн так никогда и не смогут сесть за парту. Эксперты ЮНЕСКО призывают сделать все возможное для обеспечения образованием беднейших слоев населения, это позволит существенно сократить неравенство в мире.



Пожалуй, наиболее узнаваемые представители Организации Объединенных Наций – это члены военного персонала, больше известные как «голубые каски». Их ряды пополняются военнослужащими национальных армий со всего мира. Так, в миротворческих миссиях ООН в качестве военных наблюдателей проходят службу казахстанские офицеры – в Западной Сахаре (MINURSO) и в Кот-д’Ивуаре (UNOCI). Личный состав военного персонала ООН ежедневно ведет патрулирование, обеспечивая безопасность и стабильность в миссиях по всему миру.



В рядах «голубых касок» более 97 тыс. военнослужащих и полицейских из более чем 110 стран мира, маленьких и больших, богатых и бедных. ООН размещает военный персонал в рамках миро­творческих операций с 1948 года, когда Совет безопас­ности санкционировал развертывание военных наблюдателей ООН на Ближнем Востоке с целью слежения за соблюдением Соглашения о перемирии между Израилем и его арабскими соседями.



Военный персонал ООН привлекается для ведения наблюдения за спорными участками границы, отслеживания мирных процессов в постконфликтных зонах, обеспечения безопасности в рамках всей зоны конфликта, защиты гражданского населения, проведения учебных занятий с военнослужащими национальных вооруженных сил и оказания им поддержки, предоставления помощи бывшим комбатантам в деле соблюдения мирных соглашений, подписанных ими.



«Голубые каски» – это в первую очередь военнослужащие своих национальных армий, и уже как таковых их направляют для работы в ООН на 1 год службы непосредственно на месте дислокации или на 2 года службы в штаб-квартире ООН. Чаще всего миротворец ООН – солдат-пехотинец. Однако все больше появляется нужда в военно­служащих-специалистах, так называемой движущей силе. Это военные инженеры, которые, например, оказывали помощь в рамках процесса восстановления в Гаи­ти после землетрясения или в строительстве новых дорог в Южном Судане. Требуются также вертолеты с пилотами и членами экипажей, которые дают возможность расширить сферу влияния и сделать присутствие «голубых касок» более заметным.



Современные миротворческие операции зачастую весьма сложны, потому к «голубым каскам» предъявляются высокие требования. Воины должны пройти серьезную подготовку, и ООН работает в тесном контакте с предоставляющими войска странами, оказывает максимально возможную помощь и консультативные услуги. «Голубые каски» должны знать, что им делать, если они, например, попадут в засаду, и способны реагировать надлежащим образом, даже жестко, если это необходимо.



Женщины составляют небольшой процент от общего числа военнослужащих ООН. И одна из самых приоритетных задач военного компонента ООН заключается в увеличении числа женщин-военнослужащих, задействованных в миротворчес­ких операциях.



По материалам из открытых источников



