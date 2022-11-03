Общество

Войну мусорным контейнерам объявили городские вандалы – то ли с умыслом, то ли из-за «мусора» в головах

Юлия Пулина, область Улытау

В октябре в двух дворах Жезказгана неизвестные подожгли новенькие мусорные контейнеры Ecobin. Повреждены три емкости, сумма ущерба составила 4,5 млн тенге. В нескольких районах областного центра горело содержимое металлических контейнеров, однако сами они уцелели. Ранее, в сентябре неизвестные поскручивали у новых металлических евробаков металлические колеса.

Стоит отметить, что баки Ecobin – пилотный проект ТОО «Сәт Тазалық», который постепенно внедряют с прошлого года. Они представляют собой полуподземные контейнеры нового типа, разработанные специально для городской среды. 60% их емкости расположено под землей, а вместимость в 3–5 раз выше, чем у обычных контейнеров.

Правда, некоторые жители города «пилот» не оценили. Сначала в соцсетях возмущенные горожане зачем-то начали публиковать фото мусорных пакетов, которые так и не донесли до места назначения. Потом – фото новых полуподземных контейнеров, вокруг которых образовались свалки, хотя сами емкости были полупустыми.

В итоге баки, сделанные из высококачественного пластика, стали поджигать. Зачем? Непонятно.

А ведь из-за поджогов сотрудники ТОО «Сәт Тазалық» не могут опорожнить содержимое, так как оплавились не только крышки, но и синтетическая мешковина внутри.

Стоит отметить, что пик нападений на Ecobin или, как их еще называют, «экобины», пришелся именно на октябрь текущего года. Имущество компании портят не только в Жезказгане, но и в соседнем Сатпаеве. Кроме прочего, в ТОО «Сәт Тазалық» отмечают участившиеся случаи нарушения правил заполнения контейнеров, вышеупомянутые свалки вокруг них, а также груды негабаритного и строительного мусора.

К большому сожалению, компания, жители Жезказгана и Сатпае­ва фиксируют уже случившиеся факты порчи имущества. Застать хулиганов врасплох не удается.

Тема мусорных завалов во дворах жилых домов – в числе лидеров по жалобам от населения. Люди жалуются на переполненные баки, несвоевременный вывоз мусора, свалки вокруг контейнеров. Претензий много.

За последние полгода «Сәт Тазалық» скорректировал график работы, сотрудники выезжают и в ночные смены. В этом году компания в некоторых районах города заменила старые баки на новые, их стало больше, они вместительнее прежних. Однако нагромождения вокруг мусорных контейнеров появляются ежедневно.

Зачем разрушать то, что призвано сделать город чище и комфорт­нее, могут ответить только сами вандалы. Возможно, это дело рук подростков, которым было скучно, или жителей дворов, которым не понравилось место установки или сами контейнеры. А может, это какой-то бессмысленный протест, адресованный ТОО «Сәт Тазалық».

Что интересно, к началу 2022 года жезказганцы задолжали компании 21 млн тенге за услуги. Судя по сообщениям «Сәт Тазалық», долги продолжают расти, а средства на замену и установку новых контейнеров выделяются из бюджета ТОО. Пока предприятие вынуждено приостановить работы по установке евробаков.

Виновных, конечно, ищут. Заявление в УВД ТОО «Сәт Тазалық» уже направило и надеется, что полицейские при помощи очевидцев, жителей близлежащих домов смогут установить личности хулиганов. В надежде стимулировать жезказганцев с правильной граж­данской позицией предприятие предлагает заключить с жителями договор о «нулевой» оплате за вывоз мусора, если они будут предоставлять точную фото- и видеоинформацию о случаях вандализма.

Аким Жезказгана Кайрат Шайжанов назвал позором такую активность вандалов. «Контейнеры не простояли и месяца», – сообщил он и заверил, что виновные будут найдены и наказаны.

Впрочем, жезказганцы не верят в сознательность, да и следить за порядком пока никто не хочет. По мнению горожан, единственное решение – установить цифровые видеокамеры не только на цент­ральных улицах, но и во дворах, на городских окраинах.

Проблема вандализма давно стоит остро – под руку хулиганам попадаются не только новенькие «экобины», но и теплые остекленные остановки общественного транспорта, скамейки в парках, большие и малые архитектурные формы, урны, в общем, все новое, поддающееся разрушению.

Местные жители давно настаи­вают на цифровизации в целях безопасности своей и своих детей. За последний год в регионе зарегистрировано несколько массовых драк, в Сатпаеве недавно и вовсе стреляли средь бела дня.

Наказание хулиганам и вандалам улытаусцы требуют ужесто­чить – наказывать большими штрафами и общественными работами.

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