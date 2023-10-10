ВОЗ призвала открыть гуманитарный коридор в Газу

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Имевшиеся в семи крупнейших больницах сектора Газа запасы необходимых материалов и средств уже исчерпаны

Фото: varlamov.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает необходимым открытие гуманитарного коридора для осуществления "критически важных поставок" в Газу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Как заявил на брифинге в Женеве официальный представитель организации Тарик Яшаревич, имевшиеся в семи крупнейших больницах сектора Газа запасы необходимых материалов и средств исчерпаны. ВОЗ направит 1 млн долларов на закупку медицинских средств, которых будет достаточно для лечения до 500 пациентов.

"ВОЗ призывает к прекращению насилия. Необходим гуманитарный коридор, чтобы обеспечить людей критически важными поставками. ВОЗ работает над этим вопросом с агентствами-партнерами", - сказал он.

Как отметил Яшаревич, по состоянию на 9 октября ВОЗ было известно о гибели в Газе шести медицинских работников. Четыре медика получили ранения. Во время атак пострадали 8 объектов здравоохранения и 9 машин скорой помощи.

В свою очередь официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке сообщил на брифинге, что "с субботы в Газе повреждения получили 4 школы". Дома покинули более 187,5 тыс. человек.

"Ожидается дальнейшее перемещение населения, поскольку боевые действия продолжаются", - констатировал он.

Власти Израиля сократили подачу электроэнергии в Газу до трех-четырех часов в день. Единственным источником электроэнергии служит местная электростанция, которая "может остаться без топлива через несколько дней", отметил Ларке.

Решение властей Израиля о прекращении подачи воды "затрагивает более 610 тыс. человек в Газе, и это приведет к серьезной нехватке питьевой воды".

"Со своей стороны палестинские вооруженные группировки обстреляли Израиль тысячами ракет и мин, и некоторые из них попали в крупные населенные центры", - заключил официальный представитель УКГВ.

#ВОЗ #призыв #коридор #гумпомощь #Газа

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