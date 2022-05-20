ВОЗ созывает экстренную встречу из-за вспышки оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет экстренную встречу с участием ведущих экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян. Об этом в пятницу сообщила британская газета The Daily Telegraph, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, на встрече, в частности, будут обсуждаться меры по борьбе с распространением нового заболевания.

Ожидается, что мероприятие посетит директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Издание отмечает, что эксперты могут затронуть вопрос целесообразности использования вакцин от натуральный оспы при борьбе с распространением новой вспышки.

ВОЗ указывает, что оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.

По данным организации, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1 до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.

О выявлении случаев заражения оспой обезьян ранее сообщали власти в Австралии, Канаде, США и ряде европейских государств, включая Великобританию.

От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает высокоэффективную профилактику этого заболевания.