Возмещать причиненный медиками вред здоровью пациентов будут страховщики

В рамках вмененного страхования ответственности врачей, страховщики также будут покрывать расходы на адвокатов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

23 октября вступают в силу нормы, внедряющие страхование профответствености медработников. Какую пользу пациентам и врачам принесет нововведение, выяснил корреспондент Kazpravda.kz

По информации АРРФР, данный вид страхования представляет собой вид обязательного страхования, при котором требование об обязательном страховании, виды и минимальные условия страхования (объект страхования, страховые риски, минимальные размеры страховых сумм) устанавливаются законами, а иные условия и порядок страхования определяются соглашением сторон.

«Вмененное страхование имеет гибкие тарифы и условия, исходя из интересов сторон. Оно обязательно для страхователя и добровольно для страховой организации. Страхователем по договору будет выступать организация здравоохранения, а медработники – застрахованными. Получателями страховых выплат будут пациенты или их законные представители. В случае несогласия с принятым решением, граждане могут обжаловать его», – пояснили в агентстве.

Как полагает финрегулятор, развитие в Казахстане вмененного страхования профответственности медработников будет способствовать усилению защиты населения от профессиональных ошибок медиков, позволит повысить доверие пациентов к качеству оказываемых медицинских услуг, упростит процесс урегулирования возникающих конфликтов в процессе оказания медицинской помощи.

«Как только подтверждается факт причинения вреда жизни и здоровью пациента с представлением необходимых документов, пул оперативно осуществляет страховую выплату. Медучреждениям запрещается работать без заключения договора страхования в отношении своих работников. Такое требование будет своеобразным разрешением осуществления медорганизацией профессиональной деятельности», – отметили в госоргане.

Страхование призвано повысить доверие к медработникам и их квалификации, обеспечить финансовой защитой самих медиков, за которых будет возмещаться вред жизни и здоровью пациентов страховыми организациями. Также в рамках данного вида страхования предусмотрено покрытие расходов на адвокатов застрахованных медицинских работников.

«Для полного охвата страхованием всех субъектов здравоохранения, страхование будет осуществляться специально создаваемым единым страховым (перестраховочным) пулом. Для подтверждения факта наступления события, признаваемого страховым случаем, предусмотрено создание независимых экспертных комиссий с участием страховых организаций», – рассказали в агентстве.

Там напомнили, что законодательная база для вмененного страхования создана Казахстане в 2018 году. Также в апреле этого года был принят закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения, предусматривающий, в том числе, введение вмененного страхования профответственности медработников. Соответствующие поправки внесены в кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения.