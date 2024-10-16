Возмещать причиненный медиками вред здоровью пациентов будут страховщики

Здравоохранение , Банки и финансы
66
Гульмира Кунапия
корреспондент

В рамках вмененного страхования ответственности врачей, страховщики также будут покрывать расходы на адвокатов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

23 октября вступают в силу нормы, внедряющие страхование профответствености медработников. Какую пользу пациентам и врачам принесет нововведение, выяснил корреспондент Kazpravda.kz

По информации АРРФР, данный вид страхования представляет собой вид обязательного страхования, при котором требование об обязательном страховании, виды и минимальные условия страхования (объект страхования, страховые риски, минимальные размеры страховых сумм) устанавливаются законами, а иные условия и порядок страхования определяются соглашением сторон.

«Вмененное страхование имеет гибкие тарифы и условия, исходя из интересов сторон. Оно обязательно для страхователя и добровольно для страховой организации. Страхователем по договору будет выступать организация здравоохранения, а медработники – застрахованными. Получателями страховых выплат будут пациенты или их законные представители. В случае несогласия с принятым решением, граждане могут обжаловать его», – пояснили в агентстве.  

Как полагает финрегулятор, развитие в Казахстане вмененного страхования профответственности медработников будет способствовать усилению защиты населения от профессиональных ошибок медиков, позволит повысить доверие пациентов к качеству оказываемых медицинских услуг, упростит процесс урегулирования возникающих конфликтов в процессе оказания медицинской помощи.

«Как только подтверждается факт причинения вреда жизни и здоровью пациента с представлением необходимых документов, пул оперативно осуществляет страховую выплату. Медучреждениям запрещается работать без заключения договора страхования в отношении своих работников. Такое требование будет своеобразным разрешением осуществления медорганизацией профессиональной деятельности», – отметили в госоргане.

Страхование призвано повысить доверие к медработникам и их квалификации, обеспечить финансовой защитой самих медиков, за которых будет возмещаться вред жизни и здоровью пациентов страховыми организациями. Также в рамках данного вида страхования предусмотрено покрытие расходов на адвокатов застрахованных медицинских работников.

«Для полного охвата страхованием всех субъектов здравоохранения, страхование будет осуществляться специально создаваемым единым страховым (перестраховочным) пулом. Для подтверждения факта наступления события, признаваемого страховым случаем, предусмотрено создание независимых экспертных комиссий с участием страховых организаций», – рассказали в агентстве.

Там напомнили, что законодательная база для вмененного страхования создана Казахстане в 2018 году. Также в апреле этого года был принят закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения, предусматривающий, в том числе, введение вмененного страхования профответственности медработников. Соответствующие поправки внесены в кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения.

#страхование #АРРФР #профответственность

Популярное

Все
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Расследования в сфере защиты конкуренции выявили ряд нарушений в Жамбылской области
Второй региональный фестиваль «Есениада» состоялся в Таразе
Холода «подкрались незаметно»: жители Актау снова оказались без отопления и горячей воды
Воспитание души: герои Маркеса впервые заговорили на казахском языке
Алматинка Дуза-апа Мавлютова стала талисманом городского марафона
Нарушения в сфере безопасности обнаружили в организациях образования ЗКО
Эксперты ООН предложили рекомендации по регулированию ИИ
Мировое сообщество ищет способы регулировать использование технологий ИИ
Как стабилизировать государственные финансы
Дать шанс амбициозной молодежи сделать карьеру – эксперт о модернизации госслужбы
Песня – символ дружбы
Достижения и перспективы развития государственной службы обсудили в АДГС
Карагандинские артисты выступили на «Русской сцене»
Наши атлеты отличились на международных турнирах
Повысить эффективность профилактики
Есть у меня заветная лохматая Мечта...
Фестиваль ремесленников «Шебер-fest» прошел в Атырау
Про людей и зверей
Питомец в мегаполисе: легко ли в Алматы найти место для выгула собаки?
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
Судебные тяжбы могут оставить диабетиков без доступных лекарств
Создание института послов доброй воли обсудил секретариат Съезда лидеров мировых и традиционных религий
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
Экономист Александр Разуваев: Интерес к Евразии растёт
Президент Казахстана принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Москве
В Амангельдинском районе Костанайской области открылся уникальный туристический хаб
Дело о громком убийстве подростка в Алматинской области взято на особый контроль
Высшая школа расширит подготовку инженеров для атомной отрасли
Автомобиль за знания подарили преподавателю в Туркестанской области
Почти все многоэтажки ЗКО готовы к предстоящему отопительному сезону
Снежные барсы попали в объектив фотоловушки в Алматинской области
«Конечно, нужно строить!» – бывший оператор реакторной установки
Президента Казахстана наградили медалью «К 300-летию Махтумкули Фраги»
Хавбек по прозвищу Ваха: юбилей легенды казахстанского футбола
Занятия по кибербезопасности проводят во всех школах страны
Кызылординский областной историко-краеведческий музей пополнился новыми экспонатами
Сельских новоселов становится больше в Жамбылской области
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Труба пока не готова
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Атырау появится дендрологический парк
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
Принцип «слышащего государства»
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу

Читайте также

Какие денежные переводы банки будут отклонять автоматически
Депутаты требуют запретить онлайн-кредиты из-за мошенников:…
Требования по открытию иностранных банков в Казахстане пред…
Глава АРРФР рассказала, банки каких стран откроют филиалы в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]