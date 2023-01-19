Дверь в квартиру журналиста залили строительной пеной в Алматы

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В Алматы неизвестные залили клейкой строительной пеной дверь журналиста Вадима Борейко, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Журналист Вадим Борейко в своих социальных сетях опубликовал видео с места проишествия.

"В третьем часу ночи сегодня, 19 января, дверь моей квартитры залили снаружи клейкой строительной пеной. Соседи заметили, что неизвестных, сделавших это, было трое. Они убежали. Пена имеет запах горючего вещества. Возможно, дверь хотели блокировать, а затем поджечь. Позвонил на номер 102. Представился, сказал, что я - журналист и связываю происшествие с профессиональной деятельностью. Сигнал приняли и сказали, что передали в Бостандыкское РУВД. Недавно приехала полиция", – говорится в публикации пострадавшего.

В настоящее время отделом полиции при УП Бостандыкского района города Алматы проводится проверка.

"Принимаются меры, направленные на обеспечение полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств произошедшего, а также установление и задержание злоумышленников", – говорится в сообщении.