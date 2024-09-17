Возобновлено расследование по делу о краже ЭЦП

Напомним, в 2019 году сотрудники ЦОНа Наурызбайского райо­на Алматы выпустили на имя жительницы Талгара На­дежды Домашенко (без ее ведома) электронную цифровую подпись и передали данный ключ третьим лицам. Получив доступ к документам пенсионерки, находившимся на Egov.kz, мошенники продали на электронной торговой площадке принадлежавшие ей дом и земельный участок.

С тех пор прошло больше пяти лет, никто из виновных не понес наказания. Более того, в начале нынешнего года уголовное дело по факту кражи ЭЦП было закрыто за истечением срока давности. Обратившиеся к нам в редакцию дочь Надежды Домашенко Лидия и юрист Иван Боряев готовились подать иск в следственный суд на возобновление производства по уголовному делу, а также на бездействие сотрудников полиции Наурызбайского района Алматы.

Сразу после выхода материала в нашей газете Надежда Домашенко и ее дочь побывали на личном приеме у прокурора Алматы Серика Карипбекова. В ходе встречи обманутые граж­дане выразили категорическое несогласие с позицией следственного органа.

И вот на днях прокуратура города, изучив предоставленные материалы, отменила постановление о прекращении досудебного расследования. Управлению полиции Наурызбайского района дано указание о проведении конкретных следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела.

– Ваши доводы подтвердились, – указано в письме прокурора Алматы Серика Карипбекова Надежде Домашенко. – В рамках расследования будет дана соответствующая правовая оценка действиям фигурантов, в том чис­ле банкротного управляющего (именно этот гражданин провернул сделку по купле-продаже чужой недвижимости. – Прим. ред.). В прокуратуру Наурызбайского района направлено замечание об усилении надзора по данному уголовному делу и принятии окончательного процессуального решения в кратчайшие сроки.

В общем, лед тронулся. Спустя долгие пять лет у пенсионерки из Талгара и ее детей, в одночасье лишившихся дорогостоящего имущества по вине аферистов, забрезжила надежда на то, что справедливость все-таки восторжествует.

Сообщив хорошую новость, Лидия Домашенко выразила огромную благодарность редакции «Казахстанской правды» за придание огласке этой неординарной во всех смыслах истории. Безусловно, точку в ней ставить пока еще рано. Мы продолжим следить за дальнейшим развитием ситуации.